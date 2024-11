Aulão pré-ENEM estadual lota sala e aula para revisão final 

A primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 ocorre neste domingo (3) e alunos do pré-ENEM estadual Enem Pará participaram, nesta sexta (1), do aulão especial para a prova de Ciências humanas, redação e linguagens. E na próxima semana terá a revisão em todas as Usinas da Paz, onde funcionam os pólos dos cursinhos. Os professores e estudantes disseram que apesar de cansados falam do entusiasmo e da expectativa para a prova.

O estudante Wallace Martins Lima de Oliveira, 19 anos, tem espectro autista e vai às aulas acompanhado da mãe. Ele tenta uma vaga no curso de Educação Física e diz que está com esperança de passar. O jovem faz o cursinho gratuito e diz que aproveita todas as oportunidades que são proporcionadas, inclusive as aulas online. "Eu venho me preparando e estudando. É a segunda vez que tento o vestibular e espero que dê certo, mas caso eu não passe vou continuar tentando”, explicou o estudante.

Josicleia Pontes Figueiredo, 23 anos, estuda desde o começo do ano de forma presencial, mas também por videoaulas. Ela está tentando cursar Administração ou Fisioterapia. “Esse ano eu estou mais confiante, pois participei mais das aulas e também me empenhei mais. Espero que dê certo”, explica a estudante.

Na próxima semana, os alunos vão ter aulão para a prova de Ciências da Natureza. O professor Diego Henrique Monteiro Maia, que é coordenador do pré-ENEM estadual Enem Pará, explica que o projeto existe desde 2018 com aulas diárias e também aulas de reforço duas vezes na semana. O curso é desenvolvido na Usinas da Paz da Região Metropolitana de Belém, com pólos em Belém e Ananindeua.

Além disso, o curso também proporciona aos alunos uma plataforma digital com mais de mil aulas gratuitas, simulados, exercícios, material didático e também o ENEM Pará Itinerante que acontece no interior do estado. “Hoje o projeto conta com mais de mil e quinhentos estudantes distribuídos nas usinas e nos pólos. Na plataforma digital tem mais 30 mil estudantes matriculados.

Os professores têm uma vasta experiência com pré-vestibular e o objetivo é ensinar o aluno a fazer a prova, trabalhar com interpretação, técnicas de resolução de exercícios. “Trabalhamos com foco no conteúdo, habilidades, competências. A nossa é de resumo teórico, mas também de muito exercício", acrescenta o coordenador.

O curso gratuito vem contribuindo com o aumento da porcentagem de ocupação de alunos da rede pública na universidade pública. “A gente saiu de 68% na UFRA para 90% por cento de ocupação da rede pública. Na UFPA ultrapassamos 60%. Na UEPA mais de 64% de ocupação da rede pública. Então, o nosso trabalho faz referência exatamente a uma recomposição de aprendizagem. Nós tivemos muitos alunos que passaram pela pandemia, alunos que tiveram defasagem durante o ensino fundamental, ensino médio e os nossos professores fazem exatamente esse estudo, essa análise em conteúdos e habilidades que foram ali prejudicadas. E é nesse momento que a gente faz a recomposição dessa aprendizagem”, destaca o professor Diego.

O curso é totalmente gratuito, com material didático, aulas todos os dias, professores qualificados, qualquer estudante que se inscreva no Enem pode fazer parte do curso.