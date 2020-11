Ato bloqueia pistas da avenida Nazaré pedindo volta às aulas na rede privada

Manifestantes que participam de um ato realizado por escolas particulares de Belém fecharam, por volta das 10h20, a avenida Nazaré, na manhã desta terça (3). O bloqueio foi feito para forçar uma audiência com o prefeito de Belém. Os participantes de uma caminhada ameaçavam fechar a via caso não fossem recebidos pela Prefeitura Municipal de Belém.

Desde as 8h30 apenas uma faixa da avenida Nazaré estava aberta ao fluxo e o trânsito ficou complicado no perímetro e nas redondezas.

A manifestação, em formato de caminhada, iniciou após concentração às 8h na Praça da República, na esquina com o edifício Manoel Pinto da Silva. A caminhada seguiu até o gabinete do prefeito. O ato é contra o decreto da Prefeitura de Belém que suspendeu, na semana passada, as aulas presenciais nas escolas da rede particular de ensino da capital.

Às 9h38 a manifestação chegou à Secretaria Municipal de Administração (Semad), onde atualmente funciona o gabinete do prefeito de Belém. Participam do ato integrantes da União das Escolas do Pará (Unesc-PA) e da Associação dos Condutores Autônomos de Transporte Escolar de Belém (Acatebel).

Pistas da avenida Nazaré foram bloqueadas (Akira Onuma / O Liberal)

A União das Escolas do Pará (Unesc-PA) representa 52 instituições privadas de ensino. No ato, os representantes dizem que a prefeitura "agiu de forma arbitrária", e que "não há dados científicos sobre escolas" para a decisão sobre o fechamento.

Dizem ainda que as escolas não fecharam em outros países. Os representantes dizem que falam por todos os segmentos da educação, mas dizem que apenas eles são os que investiram em proteção contra a acovid-19 e estão "sendo atacados".

Segundo os participantes, o prefeito Zenaldo Coutinho sinalizou que emitiria um novo parecer sobre o assunto, após uma reunião com a equipe epidemiológica e pediu para que manifestantes esperassem. Os participantes recusaram aguardar.

Carteiras na rua

Por volta das 10h29, os integrantes do ato botaram carteiras escolares na frente da Semad. Às 10h30, o prefeito disse que reunirá com os manifestantes ainda esta manhã na Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Após essa definição, o ato segue na avenida Nazaré, mas agora com uma via liberada.

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) confirmaram que a prefeitura multou as vans e o carro som que participavam do ato.

A redação integrada de O Liberal segue apurando os desdobramentos da manifestação e o posicionamento da prefeitura. Acompanhe.