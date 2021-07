Aterro Sanitário de Marituba tem aval da Semas para funcionar

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), responsável pelo acompanhamento do cumprimento da legislação ambiental no Aterro Sanitário de Marituba, informou nesta quinta-feira (1º) que o espaço pode continuar funcionando. O posicionamento da Semas foi externado após ser divulgada a decisão judicial, datada do dia 29 de junho, prorrogando o funcionamento do Aterro Sanitário de Marituba por mais três meses, ou seja, até setembro.

Após destacar que faz o monitoramento semanal do aterro sanitário, a Semas reiterou que “após análise documental dos estudos apresentados pela empresa Guamá Tratamento de Resíduos Ltda. e as vistorias técnicas realizadas foi constatada a possibilidade da continuidade das atividades regulares do aterro de Marituba, tendo em vista que a responsável está cumprindo com os requisitos ambientais necessários solicitados, assim como o atendimento das condicionantes de manutenção da licença”.

A Semas esclarece que “a atuação conjunta entre municípios, órgão ambiental e empreendedor são fundamentais, uma vez que o processo é complexo e todos têm sua parcela de responsabilidade”.

Marituba

A Prefeitura de Marituba informou, nesta quinta-feira, que decidiu não recorrer da decisão judicial datada de 29 de junho. “A Prefeitura de Marituba informa que não recorreu da decisão em questão por se tratar de um período muito curto de prorrogação do funcionamento do aterro, de apenas três meses. A Prefeitura segue na expectativa de que após setembro, as atividades do aterro sanitário sejam definitivamente encerradas”, foi exposto na nota oficial encaminhada pela Prefeitura de Marituba à reportagem integrada de O Liberal.

Coube ao desembargador Luiz Gonzaga da Costa Nego, da 2a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), deferir tutela de urgência para prorrogar as operações no aterro até nova data, de vez que o funcionamento do espaço teve seu prazo vencido justamente no dia 29 deste mês. O magistrado atendeu a recurso movido pelas prefeituras municipais de Belém e Ananindeua.

O desembargador argumentou em sua decisão que “inexiste outro lugar no qual se possa fazer a deposição/disposição dos resíduos sólidos coletados nos municípios”. O magistrado salientou que o fechamento de forma abrupta do aterro sanitário trará consequências negativas ambientais do que a continuidade de sua operação até final de 2023.

MPPA

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) sinalizou na quarta-feira (30) com a intenção de recorrer da decisão judicial. Porém, ainda nesta quinta-feira (1) não se posicionou sobre o assunto.

A empresa Guamá Tratamento Sólidos, que atua no Aterro Sanitário de Marituba, informou nesta quinta-feira: “Só vai se pronunciar sobre os temas que ainda estão sendo tratados quando for definido um acordo entre a empresa e as partes envolvidas: Prefeituras, Ministério Público, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Estado”.