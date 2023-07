Assalto em shopping de Belém: polícia segue tentando localizar segundo criminoso

Um dia após o assalto no shopping Pátio Belém, quando duas mulheres (mãe e filha) foram feitas reféns, o segundo acusado do crime ainda não foi localizado. Ontem (30), policiais militares prenderam um dos assaltantes: Thiago Martins Santos, de 31 anos.

Thiago, diferente de seu comparsa, tentou fugir pela Travessa Padre Eutíquio, não tendo a mesma "sorte" que o outro homem que foi sua dupla no assalto, que conseguiu escapar pela Travessa São Pedro. Nesta segunda-feira (31), a Polícia Civil informou que segue as buscas atrás do outro assaltante.

VEJA MAIS

Relembre o caso

Por volta das 17h30 do domingo (30), dois homens roubaram uma joalheria no 3º piso do shopping Pátio Belém. Eles disparam contra o vidro da loja e chegaram a levar vários objetos de valor, como relógios e pertences das vendedoras. Um deles correu e conseguiu fugir, já o outro, quando iria ser pego pela PM, fez mãe e filha reféns.

A ocorrência finalizou com a liberação das reféns, a prisão de Thiago Martins Santos e a recuperação dos objetos roubados.