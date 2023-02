Árvore tomba na Praça Santuário de Nazaré, em Belém

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 6, começaram a circular pelas redes sociais registros da queda de uma árvore de grande porte, da espécie samaumeira, na praça Santuário de Nazaré, Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN), em Belém. O vegetal tombou na área atrás da concha acústica da praça. As informações são de que ninguém se feriu, pois ainda não havia movimento do público no local naquele horário. Veja o vídeo:

O trânsito nas avenidas Nazaré, Generalíssimo, José Malcher, Gentil Bittencourt está bastante engarrafado. No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros trabalham para retirar o vegetal. Por enquanto, segue interditado o trecho da Avenida Generalíssimo Deodoro entre as avenidas Nazaré e Gentil Bittencourt.

VEJA MAIS

A prefeitura deve encaminhar profissionais para realizar a retirada da árvore que obstrui a via ainda hoje. Após a remoção, a Diretoria da Festa de Nazaré vai verificar quais os danos aconteceram na Praça.

Acerca do fato, o secretário municipal de Meio Ambiente, Sérgio Brazão, destacou que "a samaumeira é uma árvore resistente, muito resistente, e o que aconteceu hoje (6) foi um fato muito raro. Em toda a minha de pesquisador, das árvores na cidade, nunca lidei com o fato de uma samaumeira ter quebrado ou ter caído; ela possui um sistema radicular muito forte que impede a sua queda, e não foi queda o que aconteceu hoje, foi um galho que quebrou devido ao apodrecimento causado por cupim na parte superior, já que a parte inferior está perfeita, e que permitiu a entrada de água".

A redação integrada de O Liberal aguarda a nota da prefeitura de Belém com mais informações sobre o caso.

Pessoas levam pedaços da samaumeira para casa. (Dilson Pimentel / Especial para O Liberal)

Memória afetiva

Além de ter chamado atenção pelo susto em si, a queda da árvore também moveu a memória afetiva de alguns moradores da cidade que decidiram recolher e levar para casa pedaços do vegetal, como uma forma de guardar a lembrança. Uma artesã, entrevistada pela reportagem, disse que vai usar o material para confeccionar alguns produtos. Para ela, a samaumeira também era uma referência de endereço, o que torna a perda da árvore um momento de tristeza e saudade.