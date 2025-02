Arquidiocese de Belém divulga programação Carnaval com Cristo 2025

O Carnaval com Cristo 2025 será realizado de 1° a 04 de março, organizado pela Arquidiocese de Belém. O evento é uma preparação para Quaresma, que inicia na quarta-feira de Cinzas (05/03) e encerra na Missa do Crisma, na quinta-feira Santa (17/04), período recomendado para prática da penitência, caridade, jejum e reflexão em preparação para Páscoa, no dia 20 de abril.

Essa é uma oportunidade para quem quer experimentar o período do Carnaval de outra maneira com oração através da música e louvor. A programação ocorrerá em Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides, com organização das paróquias, pastorais, movimentos, novas comunidades e contará com celebrações, adoração ao santíssimo sacramento, momentos de orações e reflexões, palestras, música e louvor.

VEJA MAIS



Os bispos estarão na maratona de retiros começando no domingo (02/03), onde Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, estará às 17h, no AVIVA da Comunidade Cristo Alegria, no Mangueirinho. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Paulo Andreolli, estará às 18h no Renovai-vos da Comunidade Maíra, no Ginásio do Colégio Santo Antônio.

Já na segunda-feira (03), Dom Alberto Taveira, presidira a Santa Missa às 18h, no Renascer da Comunidade Shalom, no colégio CESEP e Dom Paulo Andreolli, presidirá às 17h, no Alegrai-Vos Comunidade Theotokos, na Escola Professor Ida Oliveira – Maracangalha.

Na terça-feira (04) Dom Alberto Taveira Corrêa, estará às 17h30, no Renovai-vos da Comunidade Maíra, no Ginásio do Colégio Santo Antônio. Já Dom Paulo Andreolli, estará às 18h, no Renascer da Comunidade Shalom , no colégio CESEP.

VEJA AS PROGRAMAÇÕES:

Alegra-te – Setor Juventude: 1° de março, o Arrastão de carnaval da Juventude da Arquidiocese de Belém, com tema “A esperança não decepciona! ” . A programação começa às 15h, com Santa Missa, no Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa ( Ananindeua). Em seguida sairá o arrastão para a Paróquia São Lucas Evangelista . Vendas de Abadá e informações com Setor Juventude (91)98571-3867/99308-3321

Renovai-vos – Comunidade Maíra: 1° a 4 de março, com tema “Na Esperança é que fomos salvos”. Abertura no dia 1° às 15h. De 02 a 04 a programação será das 8h às 18h, no Ginásio do Colégio Santo Antônio (Av, Assis de Vasconcelos Campina). Entrada gratuita – informações (91) 98085-7783/ 98148-2762

Bloco Apaixonados por Jesus – Paróquia São Pedro Pescador, Mosqueiro. 1° de março, às 16h, concentração e saída da Capela de Nossa Senhora de Fátima (Ipixuna), em direção a Capela do Divino Espírito Santo (Av. Beira – Mar). Vendas de Abadá, na Secretaria Paroquial. Informações. 91 98492-8093.

Alegrai-Vos Comunidade Theotokos; 2 a 4 de março, das 8h30 às 17h, com tema” Sede alegres na Esperança” na Escola Professor Ida Oliveira – Maracangalha. Entrada gratuita – informações (91)98346-4272.

Renascer – Comunidade Shalom, das 8h às 18h, de 1° a 04 no Ginásio colégio CESEP- Pedreira e 02 a 04 no Ginásio da Escola Luís Nunes, Ananindeua. Entrada gratuita.

AVIVA – Comunidade Cristo Alegria, 02 a 04 de março, das 9h às 20h, no Mangueirinho. Entrada Franca – Informações (91) 99312-7062.

Enchei-Vos da Renovação Carismática Católica – Nas oito Regiões Episcopais com entrada franca. Informação (91) 982027030

Região Episcopal Santa Cruz – segunda-feira( 03) às 15h às 18h e terça-feira (04) das 8h30 às 19h30, na Paróquia São João Paulo II – Curió Utinga

Região Episcopal São João Batista – Segunda-feira(03) às 17h e terça-feira(04) às 8h, no Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças -Icoaraci

Região Episcopal Menino Deus – Segunda-feira( 03) às 19h e terça-feira (04) das 8h às 18h, no Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa- Ananindeua

Regiões Episcopais Nossa Senhora do Ó – Segunda-feira(03) às 13h,na Paróquia Santa Rosa de Lima- Benevides

Região Episcopal Santa Maria Goretti – Terça-feira (04) às 8h, na Paróquia São Francisco de Assis – São Brás

Região Episcopal Sant’Ana – Terça-feira (04) às 8h, na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus- Jurunas

Região Episcopal Coração Eucarístico de Jesus – Terça-feira (04) às 9h- Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo – Sideral

Região Episcopal São Vicente de Paulo – Terça-feira (04) às 8h, Escola São João II , Cidade Nova