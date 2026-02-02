Aprovados no PS 2026 da UFPA têm até quinta-feira (5) para concluir habilitação; veja como fazer

Os aprovados no Processo Seletivo 2026 (PS 2026) da Universidade Federal do Pará (UFPA) devem realizar a habilitação ao vínculo institucional para garantir suas vagas. O prazo para concluir o procedimento vai até às 16h da próxima quinta-feira (5), conforme orientações detalhadas no edital disponível na página do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac). Os candidatos devem, obrigatoriamente, preencher o Sistema de Cadastro Online de Calouros (COC), disponível virtualmente (http://coc.ufpa.br), e realizar o envio dos documentos exigidos para o Grupo de Vagas para o qual foram classificados.

Neste ano, os cursos estão separados em dois grupos de habilitação, sendo: cursos de 1ª entrada e dupla entrada; e cursos de 2ª entrada e período intensivo. Para acessar o sistema, deve-se utilizar o número de inscrição no PS 2026 e o CPF do estudante aprovado.

“Muitos candidatos acabam não providenciando a documentação com antecedência e, por isso, pode haver, em determinados dias, um pico de acessos ao sistema. Com isso, o sistema pode ficar mais lento e pode haver dificuldade de acesso, por isso a recomendação é que o candidato realize a sua habilitação com o máximo de antecedência possível”, orienta a diretora do Ciac, Julieta Jatahy.

Ao iniciar o processo de habilitação, os aprovados precisam ficar atentos, ainda, a alguns detalhes importantes para o envio dos documentos, conforme é orientado no Edital de Convocação à Habilitação. “Há alguns erros bobos que podem ser evitados se tivermos atenção. Muitas vezes, o candidato envia um documento de identidade que tem frente e verso, mas manda apenas a frente. Situação semelhante acontece com certificados, que também têm frente e verso, e o candidato acaba enviando só um lado. Para serem validados, os documentos devem ser enviados em sua totalidade”, orienta Julieta Jatahy.

Após o preenchimento do COC, a habilitação pode incluir outras etapas, conforme o grupo de vaga do calouro. Entre elas estão: a validação da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda), quilombola ou indígena; a verificação pela Comissão Multiprofissional de Verificação PcD (CMV PcD) para candidatos cotistas PcD; e a conferência dos documentos originais enviados pelo Sistema de Cadastro Online de Calouros, destinada somente aos estudantes deferidos no processo de habilitação.

Matrícula

Somente o candidato que tiver seu vínculo institucional deferido estará apto à matrícula nas atividades acadêmicas. O número da matrícula poderá ser consultado na página do COC, na aba Relatório de Candidatos Homologados, Cadastrados e Matriculados no Sigaa.

Após obter o número de matrícula, é obrigatório que o estudante faça o seu cadastro no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa). Quem tiver dificuldade, pode seguir as instruções disponíveis no tutorial apresentado pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic/UFPA).

Uepa

No caso dos estudantes aprovados na Universidade do Estado do Pará (Uepa), Aa pré-matrícula on-line segue até esta terça-feira (2) e a confirmação presencial: de 2 a 4 de fevereiro para cotistas; de 5 a 6 de fevereiro para ampla concorrência. O início das aulas para o período letivo 2026.1 na Uepa está previsto para 19 de fevereiro de 2026.

Ufra

Os aprovados na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) pelo Sisu 2026 devem reunir e enviar a documentação obrigatória para efetivar a matrícula, que inicia nesta segunda-feira (2) e segue até 5 de fevereiro, conforme o calendário do Sisu. O processo é totalmente remoto. O edital com a lista de documentos exigidos, além dos formulários e demais orientações, está disponível na página da Pró-reitoria de Ensino (Proen): https://proen.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=496&catid=2&Itemid=539. O ano letivo 2026.1 está previsto para iniciar no dia 6 de abril, conforme cronograma da Pró-reitoria de Ensino (Proen).

Unifesspa

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) divulgou o edital de convocação para a Habilitação Institucional da Chamada Regular do Sisu 2026. O envio de documentos pelos candidatos selecionados já começou e segue até o dia 3 de fevereiro, às 18h, pela internet, conforme orientações do Edital nº 02, que também apresenta a lista completa de documentação necessária. O processo deve iniciar pelo Cadastro Online de Calouros (COC) https://coc.unifesspa.edu.br.

A universidade informou ainda que a banca de heteroidentificação será realizada por videoconferência, nos dias 2 e 3 de fevereiro, em quatro horários: das 8h às 10h e das 14h às 16h em ambos os dias. O agendamento específico para cada curso pode ser consultado no Edital nº 03. Os editais estão disponíveis no link: tinyurl.com/unifesspasisu.

IFPA

Passado o período de habilitação, as aulas do Campus Belém do Instituto Federal do Pará (IFPA) iniciarão no dia 12 de dezembro.

CALENDÁRIO DE HABILITAÇÃO E MATRÍCULA 2026 NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

UFPA

Prazo final: Até as 16h de quinta-feira, 05 de fevereiro.

Uepa

Pré-matrícula online: Até terça-feira, 02 de fevereiro.

Confirmação presencial (Cotistas): De 02 a 04 de fevereiro.

Confirmação presencial (Ampla Concorrência): De 05 a 06 de fevereiro.

Ufra

Matrícula (Remota): De 02 a 05 de fevereiro.

Unifesspa

Envio de documentos: Até as 18h de 03 de fevereiro.

Banca de Heteroidentificação (Vídeo): Dias 02 e 03 de fevereiro (08h às 10h e 14h às 16h).