Após colisão com caminhão de lixo, carro particular capota no bairro do Marco, em Belém

Um carro particular se envolveu em uma colisão com um caminhão de lixo, no cruzamento das avenidas Doutor Freitas com a Brigadeiro Protásio, no bairro do Marco, em Belém, por volta das 6h desta quinta-feira (5/9). A princípio, um semáforo com defeito provocou o acidente. Não houve nenhuma vítima. A condutora do veículo, um Chevrolet Tracker vermelho, sofreu apenas escoriações e está bem.

Testemunhas relataram que o carro particular seguia pela avenida Duque de Caxias, sentido Brigadeiro Protásio. Já o caminhão estava na Doutor Freitas. Quando o carro avançou, o caminhão também, momento em que dois automóveis colidiram. O pai da condutora do veículo particular, que preferiu não se identificar, disse que o caminhão deu um leve encontro no carro dela, que perdeu o controle do Chevrolet Tracker e capotou ao menos duas vezes.

“Ela estava sozinha no carro e indo para casa. O sinal onde ela aguardava está com defeito. O caminhão só triscou na ponta do para-choque, depois o carro rodou duas vezes”, disse o pai da motorista.

No local, o condutor do caminhão disse que o sinal do sentido em que o veículo particular trafegava estava com problemas. Porém, no trecho em que ele estava, na Doutor Freitas, o semáforo indicava que estava livre para prosseguir, ou seja, fechado para a condutora. Ao seguir para o cruzamento, acabou colidindo o caminhão de lixo que estava conduzindo com o veículo particular, ocasionando o sinistro.

Condutores que vinham pela Duque em direção a Brigadeiro Protásio foram orientados pela PM a seguirem pela Doutor Freitas. Uma equipe da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) também esteve no local do acidente para instruir quem passava pelo local. Até início das 8h, o trânsito no trecho ainda estava lento.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Ciclus Amazônia, empresa responsável pelo caminhão envolvido no episódio, para se manifestar. Além disso, a reportagem também solicitou um posicionamento da Semob sobre o semáforo com defeito. Em ambos os casos, o Grupo Liberal aguarda retorno.