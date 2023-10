Após 11 anos de projeto, BRT em Belém acumula reclamações de usuários

Com 11 anos de existência, o Sistema Bus Rapid Transit - Sistema de Ônibus Rápido - (BRT) de Belém, que iniciou em janeiro de 2012, ainda é palco de reclamações por parte dos usuários. O projeto, que tinha objetivo de beneficiar 600 mil usuários de transporte público da capital paraense, tem sido alvo de relatos de transtornos quanto à falta de ar-condicionado, à lotação, à pouca oferta de transportes, à carência de estrutura comparada ao BRT de outras cidades do país, além das obras inacabadas que acabam prejudicando o fluxo de veículos e ao receio de que o Sistema não seja eficaz.

Não tem muito tempo que o aposentado Benedito Reis, 69 anos, começou a utilizar a Estação Parque Shopping, que fica na avenida Augusto Montenegro, bairro Parque Verde, para visitar a filha que acabou de se mudar. Há dois meses, ele conta que, quando entra no ônibus, é sempre lotado, o que faz com que alguns passageiros passem mal dentro do transporte. “O transporte vem muito cheio de manhã e se você vem para cá (Estação Parque Shopping), para voltar você não consegue pegar. Muito lotado, gente se apertando, um sufoco. Isso pode causar um acidente. É pouco transporte para muita gente, o que acaba sobrecarregando as estações”, conta.

BRT em Belém (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Para o pastor Jardson Ferreira Santos, 50, o BRT da capital tem muitos pontos a melhorar. “Nós não temos um banheiro para as pessoas irem e virem nas estações, quando alguém quiser ir. As catracas são escangalhadas. O projeto que tem em Belém não segue o padrão como o de Curitiba. A pior parte é que só funciona em dois pedaços. Lá em Curitiba são três, para que a população consiga entrar no transporte. É uma condição precária”, afirma ele.

Os pedestres, motoristas e demais usuários do BRT já vêm a obra, que deveria ajudar a desafogar o transtorno do transporte urbano da capital, como mais um capítulo do problema que se tornou a mobilidade urbana da Grande Belém. Quem trafega pela BR cita um ‘trânsito caótico’, que apresenta piora com o começo das chuvas, pois o deslocamento será ainda mais demorado. Além disso, os usuários também relatam a demora para quem mora em Marituba e vem a Belém para trabalhar, chegando a demorar até três horas por dia para ir e voltar do serviço.

Elizabete Pinheiro Monteiro, 44, é autônoma e mora residencial Quinta dos Paricás, no distrito de Icoaraci, em Belém. Segundo ela, é preciso ter garra para utilizar o BRT, levando em consideração a superlotação. Nesses casos, a alternativa para a passageira é ter que gastar mais dinheiro ou pegar carona para conseguir chegar ao destino. “O BRT é lotado todo dia. Minha filha quando pega chega super cansada em casa e não nem pelo trabalho, mas pelo tempo que ela fica em pé esperando e dentro do transporte. Tem que ter sangue no olho para ir para o trabalho. No domingo, para sair de casa tem que vir de carona ou pagar um motociclista de aplicativo. Gastar o que não tem”, revela.

Entretanto, os problemas não são só relacionados ao transporte. Waldo Neves, 55 anos, aposentado, admite a lentidão no trânsito causada pelas obras do BRT. “As obras que existem nas vias retardam muito o trânsito. O que levava 45 minutos (trajeto), hoje leva uma hora. Estou indo para a Estação de Maracacuera, em Icoaraci. Com essas obras, devo chegar lá em meia hora. Antigamente eram 15 minutos”, expõe.

Até o momento, com base na Revista Cenarium Amazônia e no Portal da Transparência, o Governo do estado teria gasto cerca de R$ 423,7 milhões com o BRT Metropolitano. O valor representa 88,6% do orçamento previsto que, atualmente, é de R$ 478,1 milhões. As obras iniciaram em 2019, com o prazo de conclusão de 19 meses, que previa a finalização em agosto de 2020. No entanto, foi adiada para o primeiro semestre de 2023 e, hoje, não há data específica para conclusão da obra.

Semob

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que a frota de ônibus articulados que faz parte do sistema BRT está equipada com ar-condicionado. E que as estações "também oferecem um bom conforto térmico, somente afetadas pelas ocorrências, quase diárias, de furto de cabeamento elétrico nas estações, que acabam prejudicando temporariamente o atendimento ao usuário. A Semob garante a reposição desse material rapidamente após as ocorrências".

A autarquia afirmou ainda que "a infraestrutura de operação do BRT encontra-se concluída. Atualmente estão em andamento as obras de reurbanização da avenida Augusto Montenegro, pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Urbanismo (Seurb), que vão garantir melhor infraestrutura à avenida. No trecho compreendido entre a avenida Centenário e a Maracacuera serão implantadas ciclovias, novo sistema de drenagem e iluminação pública, além de nova pavimentação asfáltica".

A Semob finalizou a nota explicando "que a infraestrutura de BRT existente em Belém, ao longo das avenidas Augusto Montenegro e Almirante Barroso, está à altura da existente em outras capitais do país, mas o serviço será aprimorado com a compra de novos ônibus com ar condicionado e wi-fi, a partir do acordo firmado entre o Governo do Estado, Prefeitura de Belém e Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Belém (Setransbel)".

A reportagem solicitou informações para o Núcleo de Gerenciamento do Transporte Metropolitano e para o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), sobre as medidas para amenizar os transtornos denunciados pelos usuários do BRT e o prazo para a conclusão das obras. O Setransbel informou que "o tema é de competência da Semob". E não houve retorno do NGTM por meio de nota até o fechamento desta edição.