Aplicação da 2ª dose de nascidos entre 1962 e 1970 tem movimento intenso em Belém

Belém retoma o calendário de vacinação nesta segunda-feira (30), agora para os nascidos de 1962 a 1970 que tomaram a primeira dose da Pfizer até 30 de junho. São nove anos de nascimentos contemplados neste calendário. As filas no entorno dos pontos de vacinação dobravam o quarteirão, como na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) e na Associação do Centro Social dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassazum). A vacinação em Belém segue até às 17h, em 26 pontos espalhados pelo município.

O movimento intenso de pessoas gerou reclamações por parte de alguns usuários. Um homem que preferiu não se identificar, disse que estava "aguardando desde às 7h da manhã" no local. "são 3 horas de fila, poucos profissionais. Estou indignado! Tinham que colocar mais pessoas para atender, olha só a quantidade de gente para se vacinar, para a quantidade de pessoas para aplicar", pontuou.

Outra mulher que também não quis se identificar reclamou da demora, mas ponderou que o mais importante é garantir a imunização. "Mesmo que esteja demorando tanto e eu vá me atrasar para o trabalho, ainda assim estamos aqui porque mesmo com a demora e os acontecidos, a vacina é mais importante. Vacina sim!", apaziguou.

Já Nazaré Santos, de 59 anos, aguardava a segunda dose e não se incomodou com a espera. Ela declarou que para viver, a vacina é importante. "Eu tive coronavírus, mas graças a Deus estou aqui. Hoje a gente tem que agradecer primeiramente a Deus e por estar tomando a segunda dose. É importante não só para mim, mas para todas as pessoas que querem continuar suas vidas normais", comenta. "

Enorme fila se formou ao redor da Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Nazaré acredita que a tendência é que a cobertura vacinal traga novas perspectivas para a população. "Espero que melhore, né, nosso Brasil. Se tiver que tomar a terceira dose, vamos tomar. Se tiver que continuar usando máscara após a vacinação, vamos usar. Tudo o que for importantes para continuarmos vivos. Então quem ainda não se vacinou, tem que se vacinar", finaliza.

Confira os pontos de vacinação:

1. Boulevard Shopping - Estacionamento G6

2. Casa de Plácido - Ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - 3° piso (Espaço Cultural)

5. Colégio do Carmo - Cidade Velha

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves - Praça Princesa Isabel, Condor

7. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

8. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

9. Fibra - Nazaré

10. Funbosque - Outeiro

11. Ginásio do CCBS-Uepa - Marco

12. Ginásio Mangueirinho

13. IFPA Belém - Marco

14. Icoaraci - Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

15. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzeiro

16. Icoaraci - Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças

17. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

18. Mosqueiro - Escola Abel Martins

19. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

20. Shopping Bosque Grão-Pará - Acessos D e G

21. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

22. CCSE da Uepa - Rua do Una

23. Unama Parque Shopping

24. Unama Alcindo Cacela

25. Unifamaz - Reduto

26. Mirante do Rio - UFPA Campus Guamá