Após atraso no início da prova, Enem Digital segue até 21h, em Belém

Estudantes que se inscreveram no Enem digital e realizaram a prova na Unama da Alcindo Cacela, enfrentaram transtornos neste domingo (31). Além de uma hora de atraso para a abertura dos portões, os alunos ainda esperaram quase duas horas para iniciar o exame, que estava marcado para começar às 13h30 mas só iniciou 15h, devido a problemas no sistema. Nesse local, o encerramento da prova foi adiado para 21h.

Rose Pantoja, mãe de uma estudante, disse que iria permanecer em frente ao local no aguardo da filha, pois como ela mora em Benevides não teria como voltar para casa. "Nós chegamos aqui cedo e eles não abriram os portões no horário combinado. Disseram que estava tendo um problema no sistema. Depois de muito tumulto eles abriram os portões às 12h30, mas a prova só começou às 15h", disse a mãe da estudante.

Em decorrência do atraso, o horário de entrega das provas foi prorrogado para às 21h. "Eu vou ficar aqui até a noite se for preciso para aguardar a minha filha", disse Rose. Já em outras instituições, como a FAP, em Belém, o andamento foi normal. A estudante Ana Paula da Silva, 19, disse que os portões abriram no horário combinado e a prova iniciou às 13h30, conforme previsto no edital.

"Aqui ocorreu tudo tranquilo, não passamos por nenhum tipo de problema", disse a jovem, que terminou a prova antes da 16h.