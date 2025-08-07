Capa Jornal Amazônia
Aos 71 anos, morre jornalista paraense Ubiratan Ferreira Filho; sepultamente será na sexta-feira (8)

Velório ocorre na noite desta quinta-feira (7) em Belém

O jornalista paraense Ubiratan Ferreira Filho faleceu nesta quinta-feira (7), aos 71 anos. A causa da morte não foi informada pela família. Ele deixa quatro filhos e a esposa, com quem foi casado por mais de 50 anos. O velório teve início por volta das 18h desta quinta-feira, na Funerária Cruz Verde, localizada na avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré, em Belém. Já o sepultamento será realizado na sexta-feira (8), pela manhã, em horário ainda a ser definido.

“Humanizado e crítico, ouvia histórias para reescrevê-las com sensibilidade. (...) Fora das redações, era o mestre do churrasco nas reuniões de família e amigos. (...) Deixa não apenas um legado no jornalismo, mas também um exemplo de amor, amizade e compromisso com a verdade. Hoje, o Pará perde um jornalista que fez história no seu tempo. Seu nome e sua trajetória seguirão vivos na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, diz a nota enviada à imprensa. 

Ubiratan iniciou sua carreira no jornalismo impresso, atuando em veículos como A Província do Pará, nos anos 90, e, posteriormente, no Diário do Pará. O profissional passou pela Rede TV e se aposentou como diretor de telejornalismo da TV Record. Também esteve à frente da assessoria de comunicação da Vasp, foi presidente da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará (ACLEP) e participou de coberturas jornalísticas e campanhas eleitorais.

Além da atuação na imprensa, fundou o jornal O Gafanhoto no município de Tucuruí, onde também exerceu o cargo de chefe de gabinete da prefeitura. No período em que trabalhou como repórter policial, recebeu da Segurança Pública do Estado a carteira da Polícia Civil do Pará.

O jornalista também atuou no rádio, na televisão e na assessoria de imprensa, com passagem por diferentes funções ao longo da carreira.

