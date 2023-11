Ao menos 5 municípios do Pará realizam Círio de Nazaré neste domingo

Ao menos 5 municípios e um distrito do Pará realizam Círio em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré neste domingo (12). São eles: Bragança, Barcarena, Breves, Marudá (distrito de Marapanim), Marituba e Soure. As homenagens unem tradição, devoção e fé pelas ruas dessas localidades. Com procissões e orações que já começaram ao longo da semana.

Bragança

A histórica cidade de Bragança, localizada na região nordeste paraense, celebra o Círio deste ano com a edição de número 120. A programação oficial iniciou dia 4 com a romaria da juventude que reuniu mais de 10 mil pessoas, além da romaria da acessibilidade realizada pela primeira vez no município. Este ano com o tema “Todas as gerações me proclamarão, Bem – Aventurada.”

Milhares de devotos bragantinos, de outras partes do estado e do País, se reúnem nas principais ruas da cidade para celebrar o círio de Nossa Senhora de Nazaré. A programação religiosa seguirá até o dia 19 de novembro, com Festival de Música católica e celebrações de terços e missas na Catedral Nossa Senhora do Rosário. O encerramento será dia 19 de novembro com o Recírio.

Em Bragança, Círio de Nazaré chega a reunir pelo menos 100 mil devotos todos os anos (Fábio Costa / O Liberal)

Como uma das cidades mais antigas do estado, com mais de quatro séculos de história, conhecida como a Pérola do Caeté, já são mais de 100 anos de realização do Círio no município, considerado o terceiro maior evento religioso do Estado. No encerramento, será divulgado cartaz oficial da Festividade de São Benedito, que movimenta milhares de fiéis também pelas ruas de Bragança no mês de dezembro.

Os dias de festa são intensos e movimentam também a cultura e o turismo local, além de fortalecer a fé e devoção dos bragantinos em Nossa Senhora de Nazaré. Pousadas e restaurantes ficam praticamente lotados na cidade durante o período do Círio. A famosa praia de Ajuruteua, cartão posta do município, é o lugar mais procurado pelos visitantes, além da famosa orla de Bragança.

Marituba

Em Marituba, na Grande Belém, realizada neste domingo a 81ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, pela Paróquia Nossa Senhora de Nazaré em Marituba, com o tema "Maria ensina-nos que a vocação é graça e missão". A abertura oficial da festividade foi realizada na última sexta-feira (10), com Santa Missa e apresentação do manto. No sábado (11), foi realizada a Trasladação.

(Sidney Oliveira / Arquivo O Liberal)

Neste domingo, às 7h30, haverá uma celebração eucarística presidida pelo pároco, Padre Jeilson Soares da Silva, na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, na rua Assis Dória, bairro da Pedreirinha. Após a celebração, a procissão seguirá em direção à Paróquia Nossa Senhora de Nazaré.

A festividade continuará até o dia 19 de novembro, com o terço sempre às 18h30 e missa às 19h, presididas por padres convidados e atrações culturais. No dia 16, a missa será presidida por Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.