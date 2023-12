Ano Novo: cerca de 29 mil pessoas devem movimentar o Terminal Rodoviário para o Réveillon

Aproximadamente 29 mil pessoas devem passar pelo Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás, para o Réveillon. A expectativa foi detalhada pela Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart).

A projeção de passageiros embarcados para as comemorações de ano novo é de, aproximadamente, 20.000 embarcados e 9.000 desembarques. Neste ano, os destinos mais procurados são: Mosqueiro, Marudá, Vigia e Salinópolis. Já para fora do estado são: Fortaleza, Recife, São Luís e Natal.

No Ano Novo de 2022, a expectativa foi de 16 mil embarques e 8 mil desembarques, totalizando 24 mil pessoas. Ainda no ano passado, os destinos mais procurados para dentro do Estado foram: Mosqueiro, Bragança, Marudá, Vigia e Curuçá. E para fora do estado, as viagens mais procuradas foram para São Luís, Natal, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro.