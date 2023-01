Aniversário de Belém: bolo de 10 metros com recheio de cupuaçu será repartido no Ver-o-Peso

Para comemorar os 407 anos de fundação da cidade, Belém terá uma programação especial nesta quinta-feira, 12. Entre as atividades, haverá o compartilhamento do bolo de aniversário, que este ano tem dez metros de comprimento e recheio de cupuaçu. O corte do bolo ocorrerá entre 9h e 10h, no estacionamento do Complexo do Ver-o-Peso. Em seguida, haverá uma série de atividades comemorativas conforme a programação:

Entre 9h e 10h – Desfile de moda dos parceiros Estácio e Coostafe: “O Ver-o-Peso Respirando a Moda”

9h às 14h – Troca de resíduos por desconto na conta de energia elétrica e troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de Led – Tenda da Sustentabilidade

10h às 12h – Oficina sobre compostagem e coleta seletiva domiciliar – Tenda da Sustentabilidade - Distribuição de mudas paisagísticas

11h - Inauguração da Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba - Canais União e Timbó, no canal Tucunduba, esquina com a travessa Lauro Martins.

15h – Entrega das obras de revitalização da UEI Terra Fiirme

17h – Inauguração da Usina da Paz, no Guamá; entrega de viaturas, rádios e drones para a Guarda Municipal de Belém, na Av. bernardo Sayão, 4.783, no Guamá.

19h – Cerimônia de entrega da Comenda Francisco Caldeira Castelo Branco, na Igreja da Santo Alexandre, Cidade Velha.