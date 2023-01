Aniversário de Belém: abraço coletivo e culto foram realizados na Praça do Relógio

A série de eventos comemorativos pelos 407 anos da capital paraense começou cedo na manhã desta quinta-feira, 12, em Belém. Por volta das 8h, um culto foi celebrado na Praça do Relógio, bairro da Campina, próximo Pedra do Peixe. Ministrada pela igreja Assembleia de Deus, a programação contou com orações, cântico e um abraço coletivo.

A programação foi antecedida por uma missa de ação de graças, que foi realizada por volta das 7h, na Catedral de Belém, no bairro da Cidade Velha e continua com uma série de atividades ao longo do dia. Às 9h30, foi feita a entrega de equipamentos para batedores de açaí e certificação técnica de manipulação de alimentos, já no Ver-o-Peso. A partir das 9h, começou a programação volta para o corte do bolo. Esse momento também conta com um desfile de moda “O Ver-o-Peso Respirando a Moda”. Todos no Estacionamento do Ver-o-Peso.

Abraço coletivo na Praça do Relógio pelo aniversário de Belém

Confira outras programações que seguem:

11h - Inauguração da Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba - Canais União e Timbó, no canal Tucunduba, esquina com a travessa Lauro Martins.

15h – Entrega das obras de revitalização da UEI Terra Fiirme

17h – Inauguração da Usina da Paz, no Guamá; entrega de viaturas, rádios e drones para a Guarda Municipal de Belém, na Av. bernardo Sayão, 4.783, no Guamá.

19h – Cerimônia de entrega da Comenda Francisco Caldeira Castelo Branco, na Igreja da Santo Alexandre, Cidade Velha.