Amigas da Esperança promovem mais uma edição da Tarde Alegre, nesta quarta (6)

O grupo Amigas da Esperança se reuniu nesta quarta-feira (6) para mais uma Tarde Alegre, com o intuito de promover alegria e solidariedade aos acolhidos na Fábrica Esperança. Os participantes da programação brincaram de bingo e entre outras atividades. A ideia é coletar fundos para ajudar na manutenção da Fábrica Esperança, que hoje, acolhe 100 pessoas em Mosqueiros e atende mais 500 em diferentes pólos espalhados pelo estado. O evento ocorreu na Casa de Plácido.

Luciano Figueiredo é o responsável pela Fazenda Esperança da unidade de Mosqueiro e também acompanha as unidades do Pará. Ela pontua que a programação é um evento realizado pela Amigas da Esperança, que é um grupo de de empresárias que são voluntárias da fazenda.

"Não só da fazenda, mas de várias instituições. Então, durante o ano elas fazem esse evento duas vezes para arrecadar fundos. Nós realizamos bingos e uma tarde alegre com o propósito de arrecadar para os que são atendidos pela fazenda, que hoje está com 100 acolhidos. A fazenda acolhe pessoas em situação de rua, dependentes de drogas e álcool, além de outras situações de vulnerabilidade.

"A gente necessita muito de ajuda. As amigas da esperança são bem presentes. Elas têm ajudado muito, mas nós sabemos que é necessário que outras pessoas ajudem, pois fica pesado apenas para um grupo", pontua Luciano.

Ailton Monteiro Cristo, 35, está há oito meses acolhido na Fazenda Esperança. Ele conta que em decorrência de vício em drogas a sua família procurou pelo espaço. "Eu cheguei na Fazenda da Esperança por meio da minha família, pois minha vida estava regada de bebida e, consequentemente, veio a droga", conta Ailton.

Ailton conta que depois que foi para a Fazenda Esperança muita coisa mudou em sua vida, uma vez que a fazenda ensina um novo estilo de vida.

Naiá de Barros Guerra é membro do grupo Amigas da Esperança e voluntária na diretoria da Fazenda da Esperança. Ela explica que duas vezes ao ano o grupo se reúne para realizar a programação com o objetivo de angariar fundos para os trabalhos e obras da fazenda, reforma e construção do espaço sempre com o intuito de melhorar a estrutura da fábrica.

"A gente vem se aprimorando a cada edição, corrigindo as falhas da edição passada, a gente tem procurado oferecer brindes mais atrativos. A gente vai melhorando a parte também de organização para que as pessoas acompanhem da melhor maneira possível. E assim a gente tem uma adesão muito grande do público porque há uma seriedade na proposta do trabalho", destaca Naiá.

O grupo Amigas da Esperança foi criado quando a Fazenda Esperança iniciou em Belém. Diante disso, o grupo de amigas começou a conversar sobre a necessidade de estabelecer esse trabalho voluntário.