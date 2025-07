Semana em Belém terá chuvas diárias e sensação térmica de até 35°C

Belém enfrentará uma semana de tempo instável, marcada por pancadas de chuva diárias e temperaturas elevadas. Entre esta segunda-feira (14) e domingo (20), os termômetros devem registrar mínimas entre 22°C e 23°C, enquanto as máximas variam de 31°C a 33°C. A sensação térmica, no entanto, pode alcançar os 35°C.

Além do calor, os níveis de radiação ultravioleta continuarão elevados na capital paraense, chegando a 11,32 — índice considerado extremo pelas autoridades de saúde.

Chuvas diárias e instabilidade climática

A previsão aponta alta probabilidade de precipitação ao longo dos sete dias, com chances que variam de 81% a 100%. O maior volume acumulado está previsto para o sábado (19), com 9,54 mm de chuva.

Confira as condições climáticas previstas para Belém:

Segunda-feira (14/07): Céu parcialmente nublado com chuva leve. Volume estimado: 0,37 mm. Umidade: 43%. Sensação térmica: 32°C.

Céu parcialmente nublado com chuva leve. Volume estimado: 0,37 mm. Umidade: 43%. Sensação térmica: 32°C. Terça-feira (15/07): Chuva leve ao longo do dia, com 100% de chance e 3,08 mm. Umidade: 50%. Sensação térmica: 34°C.

Chuva leve ao longo do dia, com 100% de chance e 3,08 mm. Umidade: 50%. Sensação térmica: 34°C. Quarta-feira (16/07): Manhã nublada e chuva moderada à tarde, com 6,8 mm previstos. Umidade: 51%. Sensação térmica: 35°C.

Manhã nublada e chuva moderada à tarde, com 6,8 mm previstos. Umidade: 51%. Sensação térmica: 35°C. Quinta-feira (17/07): Parcialmente nublado com chuva leve à tarde. Volume: 5,16 mm. Umidade: 53%. Sensação térmica: 35°C.

Parcialmente nublado com chuva leve à tarde. Volume: 5,16 mm. Umidade: 53%. Sensação térmica: 35°C. Sexta-feira (18/07): Chuva moderada, com 5,94 mm acumulados. Umidade: 52%. Sensação térmica: 35°C.

Chuva moderada, com 5,94 mm acumulados. Umidade: 52%. Sensação térmica: 35°C. Sábado (19/07): Dia mais chuvoso da semana, com 9,54 mm. Precipitações moderadas e céu parcialmente nublado. Sensação térmica: 35°C.

Dia mais chuvoso da semana, com 9,54 mm. Precipitações moderadas e céu parcialmente nublado. Sensação térmica: 35°C. Domingo (20/07): Chuva leve com volume de 6,39 mm. Umidade: 55%. Sensação térmica: 34°C.

Alerta para proteção solar e hidratação

Com a combinação de calor, alta umidade e radiação UV extrema, é essencial que a população redobre os cuidados com a exposição ao sol. O uso de protetor solar, roupas leves e a ingestão constante de água são medidas recomendadas para reduzir os impactos do clima quente e úmido.