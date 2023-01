Afrorreligiosos realizam Tambor da Paz em Outeiro, distrito de Belém

Terreiros e lideranças de religiões de matriz africana realizam, neste domingo (15), o Tambor da Paz em Outeiro, distrito de Belém. Com o tema “É a Gente Que Faz”, a programação inclui uma procissão pelas vias da ilha, com início às 17h, partindo da sede do Instituto Toya Afrocultural Iemanjá (Itac), localizado na comunidade Nova Vida, na alameda Amigos, Nº 4, bairro São João do Outeiro, e encerra no Pistão da Água Boa, onde um tambor será rufado para o orixá Oxalá, o homenageado da edição.

Em 2023, o Tambor da Paz comemora 46 anos. A tradicional festividade afrorreligiosa teve início no dia 31 de dezembro de 1976. Antes conhecida como “Encontro dos Umbandistas com o Povo das Águas”, a programação já ocorreu em vários lugares ao longo dos anos, como a Escadinha do Cais do Porto e o Portal da Amazônia, mas, desde 2019, é realizada em Outeiro. É o que conta a mãe Patrícia de Iemanjá, presidente do Itac e sacerdotisa do Terreiro de Mina Nagô Iemanjá, que coordena a festividade há 5 anos.

“Inicialmente, o Tambor da Paz era realizado no final do ano, com o objetivo de reunir os povos tradicionais, que levavam suas obrigações para entregar à beira-mar, para pedir que o ano seguinte viesse a ser abençoado, com saúde e prosperidade para as pessoas e energia positiva. Em 2020 e 2021, porém, a programação não aconteceu por causa da pandemia e, em 2022, ao invés de realizar no final, resolvi mudar a data para o início de 2023”, explica a mãe Patrícia.

A edição deste domingo também reafirma a homenagem do Tambor da Paz ao orixá Oxalá, que no sincretismo religioso com o catolicismo representa Jesus Cristo e também é simbolizado por uma pomba branca. “O Tambor da Paz representa o pai Oxalá, o pai maior, orixá funfun, orixá do branco. E o Tambor da Paz busca unir todas as religiões, busca a paz na humanidade. Pai Oxalá é um orixá de amor, da união, de tudo o que há de positividade. Então, em 2023 tem essa mudança, eu entreguei para ele o Tambor da Paz, ele é o grande homenageado, diz a sacerdotisa.

Além do Itac e do Terreiro de Mina Nagô Iemanjá, 23 terreiros, lideranças religiosas e movimentos afroculturais se somaram à programação. “Na procissão, levaremos a imagem de pai Oxalá e uma pomba branca representando a paz. Eu e a mãe pequena do meu terreiro, mãe Patrícia de Iansã, vamos carregando as imagens embaixo de um pano branco, que simboliza a bandeira de pai Oxalá. Outros sacerdotes carregarão os estandartes e uma faixa do Tambor da Paz, que irá à frente do cortejo”, finaliza.

Trajeto da procissão Tambor da Paz

Sede do Instituto Toya Afrocultural Iemanjá (Itac), localizado na comunidade Nova Vida, na alameda Amigos, Nº 4, bairro São João do Outeiro > Avenida Nossa Senhora da Conceição > Pistão da Água Boa, localizado no estacionamento da Praia do Amor

Serviço

Tambor da Paz, “É a Gente Que Faz”

Data: 15/01/2023

Horário: a partir das 17h

Início da procissão: sede do Instituto Toya Afrocultural Iemanjá (Itac), localizado na comunidade Nova Vida, na alameda Amigos, Nº 4, bairro São João do Outeiro

Realização

Instituto Toya Afrocultural Iemanjá (Itac) e Terreiro de Mina Nagô Iemanjá

Apoiadores

Terreiro de Mina Nagô Iemanjá – Mãe Patrícia de Iemanjá e Mãe Pequena Katrícia de Iansã

Terreiro de Mina Omolocô Caboclo Ubirajara - Pai Wilson

Terreiro de Umbanda Casa de Mariana – Mãe Sandra

Terreiro de Zé Raimundo e Toya Jarina - Mãe Nazaré das plantas

Terreiro de Ogum Rompe Mata e Toya Jarina - Pai Rafael de Fina jóia

Terreiro de Mina Nagô Nossa Senhora da Conceição regido por Sr. Ogum - Mãe Socorro

Terreiro de Nossa Senhora da Conceição - Mãe Nazaré do Facão

Terreiro Recanto dos Orixás e Mãe Mariana - Mãe Suely de Iansã

Ilê Axé Ocy Orô – Yá Orominge

Nzo Ngúunzu Hia Nkisi Nlembáa D'lê - Táatetu D'Lembáa

Seara de Umbanda Joana Gunça e Pena verde - Pai Franklin de Ogum

Ylê Àsé Odé Arôkolomi - Babalorisá Arôkolomi

Ylê Asé Nagô Mina Nagô Gege Nagô Fon - Mãe Rosa de Surrupira

Terreiro de Mina Nagô Caboclo Zé Raimundo – Pai Henrique de Ogum Xoroque

Terreiro de Mina Nagô Vó Missan – Mãe Penha

Terreiro de São Raimundo Nonato – Pai Júnior de Zé Raimundo

Casa de Tambor de Mina Nação Nagô Estrela Dalva - Pai Carlos

Fumdere Ni Vodum Lissa Fumdeji – Babá Oluamile

Casa Preta - Don Perna

Movimento Atitude Afro Pará - Pai Denilson

Loja de Umbanda Cigana do Oriente - Hilton Evans

Rosilda de Oxóssi

Mãe Lilian de Iemanjá

Bado Som