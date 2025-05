Ações educativas de trânsito são realizadas em Belém na abertura da campanha Maio Amarelo

Vários condutores em Belém receberam orientações sobre segurança no trânsito durante a abertura da Campanha Maio Amarelo, nesta terça-feira (13). Com o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida!”, a ação deste ano chama a atenção para as imprudências no trânsito, especialmente os acidentes causados pelo desrespeito às leis. Na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, os agentes realizaram uma barreira educativa, abordando os condutores que passavam pelo local.

A ação é promovida pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). O mês é celebrado mundialmente para chamar a atenção da sociedade sobre a importância da preservação da vida no trânsito. Entre os pontos destacados nas orientações aos condutores estão as principais causas de acidentes, como o excesso de velocidade, o não uso do capacete, o uso do celular ao volante, ultrapassagem perigosa e a mistura de álcool e direção.

Orientação

No bairro da Pedreira, os condutores ouviram dos agentes uma mensagem de conscientização sobre os principais fatores de risco e assistiram a um vídeo educativo. O motorista de aplicativo Fábio Salgado ouviu atentamente e destacou a importância da conscientização de todos. "A imprudência é o maior motivo das mortes, os motoristas não respeitam, avançam o sinal e eu mesmo já escapei de muitos acidentes. Ações como essa são importantes para alertar a população", comentou.

Para o diretor técnico operacional do Detran, Bento Gouveia, é preciso mais envolvimento dos municípios na organização local do trânsito e conscientização da sociedade. “Precisamos de mais municípios se municipalizando, pois as estatísticas mostram que há redução onde o trânsito é municipalizado. E a outra coisa é a conscientização. Se não houver união de toda a sociedade para a segurança viária coletiva, vai ser mais difícil salvar vidas", argumentou.

Conforme Luciano de Oliveira, secretário da Segbel, a ação busca mostrar aos condutores que o respeito às leis de trânsito garante a vida dos motoristas e pedestres.

“Estamos aqui de forma integrada com os órgãos do município e do estado, lançando a campanha Maio Amarelo, que é um mês voltado para a intensificação de ações de conscientização de segurança no trânsito. Estamos fazendo abordagens educativas e conscientizadoras dos condutores sobre o cumprimento da legislação e medidas que podem ser tomadas para redução de acidentes e, principalmente, a redução do número de vítimas no nosso sistema de trânsito. Temos que trabalhar no eixo de educação, de prevenção e não somente no eixo de repressão. Isso está sendo feito e é intensificado agora no mês de maio com a campanha”, afirma Luciano de Oliveira.

Maio Amarelo

A programação do Maio Amarelo começou no início do mês em empresas, escolas e instituições e segue com diversas ações de via em Belém até o dia 30 de maio. "Estaremos empenhados numa campanha que visa tornar o trânsito de Belém um local de paz entre todos os seus atores. Por isso, a importância do Maio Amarelo, pois vai consistir em ações educativas para alertar os condutores sobre a segurança viária, mas também de repressão a infrações que fazem do trânsito um local inseguro”, destacou Luciano de Oliveira.

Além do Detran e da Segbel, a programação contou com a presença dos órgãos municipais de trânsito de Paragominas, Abaetetuba, Marituba, Benevides, Santa Izabel, Federação Paraense de Ciclismo, grupo de motociclistas Feras do Asfalto, Ordem dos Advogados do Brasil e Grupo Mônaco.