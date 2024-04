Acidente fatal é registrado na BR-316 em Marituba nesta quinta-feira (18)

Uma pessoa do sexo feminino morreu na manhã desta quinta-feira, 18, em um acidente de trânsito na BR-316, perímetro do município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB). O acidente envolveu um caminhão e uma motocicleta no km 13 da via.

As informações iniciais dão conta de que a colisão foi próximo à estrada da Pirelli e a um posto de combustíveis. Não há, ainda, informação sobre o total de vítimas envolvidas, porém, a morte confirmada seria da pessoa que trafegava na garupa da motocicleta. A vítima ainda não teve a identidade divulgada.

A redação integrad de O Liberal apura mais informações.