VÍDEO: Ação Litúrgica da Paixão e Morte do Senhor reflete o sacrifício e Jesus Cristo

Seguindo com a programação da Semana Santa, outro momento que marca as celebrações da Igreja Católica é a Ação Litúrgica da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo nesta Sexta-feira Santa (29). Marcada por um momento de reflexão e silêncio, a celebração, que começou às 17h e é presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, reuniu centenas de fiéis na Catedral da Sé. Esse é um dos únicos dia em que a Santa Igreja não tem a celebração de missa.

"Nós estamos na Páscoa. Hoje é a Páscoa da cruz e, de manhã para depois, é a Páscoa da Ressurreição. É como se fosse uma única missa que começa na quinta-feira e vai terminar no domingo. É a morte e ressurreição de Jesus. Por isso que as cores hoje são corajosas, são vermelhas, que expressam o martírio e a coragem. Hoje nós celebramos a morte vitoriosa de Jesus, que morreu para nos salvar e depois ressuscitou", comenta o arcebispo de Belém.

A celebração iniciou de forma silenciosa, como observado em outros momentos do dia. Houve, inicialmente, a leitura do livro do profeta Isaías, que fez referência à profecia que lembra a Expiação de Jesus Cristo. Já o salmo proferido lembra a última frase dita por Jesus antes da morte: “Pai, em Tuas mãos entrego o Meu espírito”.

Em seguida, às 18h, será realizado o Sermão do Descendimento da Cruz, celebrado pelo diácono Onildo Botelho, da Paróquia Jesus Ressuscitado. Após o Sermão do Descendimento da Cruz, os fiéis seguem em caminhada na Procissão do Senhor Morto, acompanhado da Imagem de Nossa Senhora das Dores, da Catedral da Sé para a Igreja de São João (São Joãozinho), na Cidade Velha.