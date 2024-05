A capital paraense tem cerca de 1.808 ruas, algumas com extensões tão grandes que literalmente atravessam a cidade. Com isso, seria basicamente impossível que elas não se encontrassem em algum momento. Quem nunca ficou intrigado com o fato de determinadas ruas da cidade mudarem de nome ao longo de sua extensão? Por exemplo: você está andando em direção ao supermercado Formosa (pela Avenida José Bonifácio) e de repente a rua se torna a Avenida Duque de Caxias. Apesar de não parecer, é bastante comum esse fenômeno em Belém.

Confira 6 Ruas que mudam de nome em Belém e confundem todo mundo

Avenida José Bonifácio / Duque de Caxias

No caso da Avenida José Bonifácio, ela inicia ainda no bairro do Guamá e segue até o sinal da Travessa Antônio Baena, atrás do Santuário de Fátima. De lá, até o Hangar, ela se chama Avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco. Se formos mais adiante, ela se torna a Avenida Brigadeiro Protásio.

Duque / José Bonifácio (Imagem/Print Google Maps)

Rua Antônio Barreto / Rua Antônio Baena

Coincidentemente, a Travessa Antônio Baena passa a se chamar Rua Antônio Barreto após passar pelo mesmo sinal que divide a Duque de Caxias e José Bonifácio. De lá, começa a R. Antônio Barreto, que segue até o bairro do Umarizal. Se formos mais adiante, ela se torna a Rua Tiradentes

Antônio Baena / Antônio Barreto (Imagem/Print Google Maps)

Avenida Nazaré / Avenida Magalhães Barata

Já a Avenida Nazaré começa na Praça João Coelho, e vai até a esquina da Alameda Paulo Maranhão. De lá, a Avenida se transforma na Governador Magalhães Barata, que segue até a Almirante Barroso.

Nazaré / Magalhães Barata (Imagem/Print Google Maps)

Avenida Tamandaré / Rua Gama Abreu

No caso da Avenida Tamandaré, ela inicia no bairro da Cidade Velha e segue até a Travessa Padre Eutíquio, passando de lá, ela se transforma na Rua Gama Abreu e se formos mais adiante, a Gama Abreu se transforma na Avenida Nazaré.

Tamandaré/Gama Abreu (Imagem/Print Google Maps)

Avenida Visconde de Inhaúma / Rua Antônio Baena

A Avenida Visconde de Inhaúma começa na Avenida Dr Freitas e segue até a Travessa Curuzu, atravessando a rua e continuando no mesmo sentido, a via se transforma na Travessa Antônio Baena, que segue até a A.Pedro Miranda. Se formos mais adiante, ela também passa se chamar Rua Canal do Galo.

Antônio Baena/Visconde de Inhaúma (Imagem/ Print Google Maps)





Rua treze de maio / Rua Vinte e Oito de Setembro

No caso da Rua Treze de Maio, ela tem início na Praça Dom Pedro I e segue até a Travessa Padre Prudêncio. Após, ela se transforma na Rua Vinte e Oito de Setembro, que vai até a Avenida Visconde de Souza Franco.

Vinte e oito de Setembro/ Treze de Maio (Imagem/Print Google Maps)

