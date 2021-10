5º dia de vacinação anticovid em Belém movimenta postos; Idosos nascidos de 1950 a 1951 tomam terceira dose

O primeiro dia do mês de outubro começa com a esperança de se avançar na imunização da população contra a Covid-19. Em Belém, nesta sexta-feira (1), idosos nascidos de 1950 a 1951 tomam a terceira dose, de reforço, anticovid. No posto montado na Casa de Plácido, anexo ao centro social de Nazaré, desde a abertura dos portões às 9h concentra muitas pessoas.

Em 1h de vacinação 300 pessoas haviam completado o reforço. Rejane Bordalo, técnica de enfermagem no local diz que a expectativa de hoje é imunizar pelo menos 1.300 idosos. "Ontem vacinamos 1.128 pessoas, a expectativa é vacinar entre 1.300 e 1.400 idosos. Avaliamos esse avanço da vacinação muito positiva. É importante que os idosos venham ou que seus familiares os tragam para vacinar", reforça Rejane.

As irmãs Raimunda Ferreira Sacramento, 71 anos, e Percília Paiva Ferreira, 70 anos, são devotas de Nossa senhora de Nazaré e contam que a casa já está enfeitada para o Círio e acreditam que este Círio 2021 será diferente, mas com esperança de vencer a pandemia. "Para mim é uma satisfação grande, estamos chegando na terceira dose. Essa Pandemia vai embora mesmo. É muita fé, que tudo vai ser curado", disse Raimunda.

"Temos uma senhora em casa, que é nossa mãe, de 97 anos. Já tomou a terceira dose dela. Ficamos preocupadas com ela. Tem que manter os cuidados", completou Percília.

Maria Ferreira da Silva, 71 anos, é de Parauapebas, mas está em Belém para passar o Círio e tomou a terceira dose na capital, acompanhada da filha Aurilene Ferreira da Silva que diz que é uma conquista ver a mãe vacina, pois ela perdeu o pai para a Covid-19 no início da Pandemia, então, temeu pela saúde da sua mãe. "Ver minha mãe vacinada com a terceira dose é uma conquista. Para nós, pois eu perdi o meu pai e ela perdeu o marido, né, ainda no início da Pandemia. Ele não teve a oportunidade da vacina", revela.

Maria, que leva o mesmo nome da Virgem de Nazaré, é devota e por isso escolheu se vacinar na casa de plácido. Diz que em sua casa a família está quase toda imunizada e, devido a vacinação, o Círio poderá ser mais próximo da família. "... já tem um bocado imunizado, não são todos não, porque é muita gente. Vai ser um Círio diferente, mas mais próximo dos familiares, né. A expectativa é essa", finaliza.