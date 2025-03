COP em Belém: 11 dias de hospedagem podem chegar a custar R$ 2 milhões

A COP30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, acontecerá pela primeira vez no Brasil entre os dias 10 e 21 de novembro deste ano, reunindo cerca de 50 mil pessoas em Belém, no Pará. O evento trará representantes de diversos países para debater estratégias globais de enfrentamento às mudanças climáticas.

Diante da alta demanda por acomodações, os preços de hospedagem na cidade aumentaram drasticamente. De acordo com uma pesquisa realizada no site Booking.com, algumas opções de aluguel temporário chegam a valores milionários, com imóveis de luxo cobrando até R$ 2,2 milhões pelos 11 dias do evento. Outras opções variam entre R$ 2,1 milhões e R$ 1,7 milhão.

O imóvel mais caro identificado na plataforma oferece café da manhã diário e acomoda até 16 pessoas, mas conta apenas com dois quartos: um com uma cama de casal grande e outro com uma cama de casal e uma de solteiro.

Apesar desses preços exorbitantes, ainda há alternativas mais acessíveis. Entre as 815 opções de hospedagem disponíveis no site, apenas 51 possuem tarifas abaixo de R$ 5 mil para todo o período da conferência.

Além disso, muitas acomodações aparece como novos anúncios na plataforma, indicando que muitos moradores estão aproveitando a oportunidade para oferecer estadias temporárias durante o evento.

Comparativo de preços

Ao considerar o filtro de "melhor pontuação e preço mais baixo", pesquisando por estadias em Belém entre os dias 10 e 21 de março (período de 11 dias fora da COP30), as 10 principais acomodações listadas custam entre R$ 560 e R$ 1.500.

Quando a busca é feita para o mesmo período em novembro, o primeiro resultado destacado cobra R$ 25 mil pelas onze noites, com preços variando entre R$ 1 mil e mais de R$ 580 mil.

Medidas do governo e parcerias

Em setembro passado, o governo do Pará e a plataforma Booking.com assinaram um Memorando de Entendimentos (MOU) para desenvolver o turismo no Estado e assegurar mais ofertas de leitos para a COP30.

Em fevereiro, a plataforma promoveu um workshop na Associação Comercial do Pará (ACP) para orientar proprietários de imóveis sobre o cadastro de hospedagens para o evento.

Durante o workshop, a presidente da ACP, Elizabete Grunvald, comentou sobre "preços extorsivos" e destacou a necessidade de precificação razoável. O governo federal também está criando uma plataforma oficial para gerenciar acomodações da COP30, prevista para ser disponibilizada até o fim de março.

Atualmente, Belém possui 18 mil leitos disponíveis. O governo do Pará afirma que todas as soluções de hospedagem estarão prontas antes da conferência, e o governo federal está investindo R$ 4,5 bilhões em mais de 30 obras para receber o evento.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que "será a melhor COP já feita" e minimizou preocupações com acomodação, afirmando que, na falta de leitos, "é bom que tomem picada de carapanã".

Direitos do consumidor e fiscalização

Até o momento, não há registros de denúncias de preços abusivos recebidos pelo Procon do Pará. Segundo a gerente de análise e reclamações do Procon/PA, Diana Mainieri, aumentos devem ter justificativa, como custos adicionais operacionais. Se uma diária que normalmente custa R$ 200 subir para R$ 1.000 sem motivo plausível, a prática pode ser considerada abusiva.

A Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), vinculada à Secretaria de Estado de Justiça (Seju), está realizando ações preventivas para evitar cobranças injustas. O governo federal também acompanhará a variação de preços, como ocorreu durante os Jogos Olímpicos.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aumentos exorbitantes sem justificativa podem ser considerados práticas abusivas. Os consumidores são orientados a comparar históricos de preços e guardar comprovantes para eventuais reclamações.

Confira alguns dos valores das hospedagens durante o período da COP 30:

Apartamento – Bairro Nazaré: R$ 1.657.500 (para uma pessoa)

Casa – Almirante Barroso: R$ 1.657.500 (até 15 pessoas)

Apartamento – Batista Campos: R$ 1.625.000 (para duas pessoas)

Casa – Bengui: R$ 1.427.400 (até 7 pessoas)

Apartamento – Umarizal: R$ 888.420 (para uma pessoa)

Apartamento – Umarizal: R$ 455.813 (para uma pessoa)

Apartamento – Marco: R$ 304.980 (para uma pessoa)