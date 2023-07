Operações da 'Gás do Pará' em Barcarena devem iniciar no segundo semestre

A Companhia Gás do Pará, que tem o Estado do Pará como sócio-controlador, está concluindo as obras de instalação de gasodutos, que é a tubulação que viabiliza a primeira rede de gás natural do Pará, em Barcarena, nordeste paraense. A iniciativa, que busca usar esse combustível como matriz energética limpa e de menor custo às indústrias instaladas no município, foi tema de um encontro, realizado no último dia 22, na Câmara dos Vereadores. Durante a reunião, foram apresentados o funcionamento e os benefícios do gás natural para a cidade e ao território paraense. A previsão é que a empresa inicie as operações ainda este ano.

O prefeito de Barcarena, Renato Ogawa, foi quem convidou a direção da empresa a trazer explicações do projeto aos vereadores e demais autoridades municipais, facilitando que as informações cheguem também à população. "Esse projeto é importante para a Amazônia, importante para o estado e importante para Barcarena. Com certeza, hoje estamos bem mais informados sobre a grandiosidade do projeto e ansiosos pelos benefícios que ele trará para os cidadãos aqui do município", destacou Renato Ogawa.

Encontro na Câmara de Vereadores explicou o funcionamento e os benefícios do gás natural para a cidade e para o terriório paraense (Marcelo Seabra/Agência Pará)

A companhia vai distribuir gás para as empresas e indústrias locais, em um primeiro momento, e também para veículos, o Gás Natural Veicular (GNV). Futuramente, também será ofertado o gás natural comercial e residencial, canalizado. A Gás do Pará será uma distribuidora, que vai receber o gás natural da New Fortness Energy (NFE), vindo de navio, vai tratar o gás e depois distribuir pelos gasodutos.

Matriz energética deve atrair novas empresas

"Essa é uma matriz energética mais limpa e menos onerosa, o que vai trazer competitividade para atrair novas indústrias. Exatamente num momento importante para o nosso estado, que será sede da COP 30 (...) Barcarena é o ponto de partida do gás natural para o estado. Essa implantação tem sido apoiada porque vai dar a Barcarena e ao Pará, condições de trazer novas indústrias. Começa por aqui, depois vamos para Belém, Marabá, e outros municípios", ressaltou Flexa Ribeiro, presidente da Gás do Pará.

Em uma etapa posterior, haverá uma alternativa energética com custo competitivo para os segmentos comercial e residencial (Pedro Gurreiro/Agência Pará)

Rui Lourenço, presidente do sindicato dos operadores portuários, com experiência de 20 anos de trabalho em Barcarena, esteve na reunião para conhecer o projeto. "Vejo com otimismo a chegada do gás natural ao município. É um projeto que vai trazer competitividade para as indústrias e beneficiar a comunidade também. É preocupação ambiental com o abastecimento da energia limpa. As indústrias têm um consumo de energia muito grande, que com o gás natural vai trazer uma maior produtividade na atividade dessa indústria", pontuou.

Gás do Pará

A concessionária será responsável pela distribuição e comercialização de gás canalizado, podendo também explorar outras formas de distribuição de gás natural ou manufaturado, inclusive comprimido ou liquefeito, de produção própria ou de terceiros, nacional ou importado, para fins comerciais, industriais, residenciais, automotivos, de geração termelétrica.

A introdução do gás natural na matriz energética do Estado do Pará irá induzir a melhoria da competitividade da indústria local, atração de novos empreendimentos industriais, a utilização de um combustível mais barato pela frota veicular, transporte público e veículos utilizados pela administração pública. Em uma etapa posterior, haverá uma alternativa energética com custo competitivo para os segmentos comercial e residencial.