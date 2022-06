Tarot online grátis: veja previsão online para esta sexta-feira (24/06)

O tarot desta sexta-feira (24/06) é iluminado pela carta 3 de Ouros, que traz energia de sucesso no trabalho em equipe. O arcano pede abertura para a ajuda amiga em projetos para aumentar as chances de bons resultados. Momento de doação e compartilhamento de conhecimento para o crescimento do outro e de si mesmo.

O que o tarot de sexta-feira (24/06) prevê para o amor?

A carta indica harmonia, evolução e superação de crises ao casal. Para os solteiros, amizades e parcerias de trabalho podem trazer potencial de desenvolvimento de um romance.

O que o tarot de sexta-feira (24/06) prevê para a carreira?

O arcano favorece o crescimento na carreira ao valorizar o aprendizado e trabalho em equipe. As boas parcerias estão favoráveis para os empreendedores. Para quem busca um emprego, é importante buscar ampliar os contatos e indicações. As finanças também trazem sinal de harmonia e chances de crescimento.

A carta 3 de Ouros (Alynne Cid/Especial O Liberal)

O que o tarot de sexta-feira (24/06) prevê para a saúde?

A carta indica bem-estar, segurança e disposição para praticar atividades em grupo. Espiritualmente, o arcano sugere o compartilhamento de conhecimento e crescimento em grupo. Pergunte-se: como atuar em equipe para o meu crescimento e prosperidade?

A carta 3 de Ouros reforça as emoções profundas e intensas dos signos da terra: Touro, Virgem e Capricórnio. O chakra laríngeo (sistema endócrino, comunicação), a cor azul e a hortelã favorecem a comunicação e conexão para o dia.