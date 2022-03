Tarot online grátis: dia de hoje (07/03) resgata o otimismo e a disposição para criar oportunidades

O tarot do dia desta segunda-feira (07) é iluminado pela carta O Sol. O arcano pede o resgate do otimismo e da disposição da infância para criar boas oportunidades durante o dia. Motivação e gratidão diante de pequenas e grandes conquistas serão importantes para fortalecer o espírito.

O que o tarot de segunda-feira (07/03) prevê para a carreira?

O arcano indica sinal de sucesso, reconhecimento e disposição para inovar, empreender. Para quem busca emprego, há otimismo e disposição para atrair bons contatos.

Carta O Sol (Alynne Cid)

O que o tarot de segunda-feira (07/03) prevê para as finanças?

O Sol indica estabilidade e boas oportunidades de ganhos financeiros. Cuidado com gastos por impulso e sem planejamento.

O que o tarot de segunda-feira (07/03) prevê para o amor?

A carta indica harmonia nas relações, favorecendo pedidos de casamento e planejamento de filhos. Para os solteiros, um novo e encantador romance pode surgir.

O que o tarot de segunda-feira (07/03) prevê para a saúde?

O arcano mostra vitalidade, bem-estar e fertilidade. Espiritualmente, a energia é de muita positividade sobre os planos e sentidos da vida. Pergunte-se: como posso enxergar a vida com mais otimismo?

A carta O Sol reforça a energia do signo do fogo: Leão. O chakra coronário (cérebro, hipófise, espiritualidade, inspiração) e o laríngeo (sistema endócrino, comunicação), e as cores violeta e azul, assim como a lavanda e hortelã trabalham as emoções e motivações.