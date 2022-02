Tarot de hoje, quarta-feira (09/02), pede escolhas entre demandas na carreira

O tarot do dia desta quarta-feira (09), é iluminado pela carta 2 de Ouros, que traz energia de busca do equilíbrio ou escolhas entre várias tarefas, em especial na carreira. O arcano pede a busca do equilíbrio para as diversas responsabilidades que se acumularem nos próximos dias. Momento para priorizar o que realmente importa para se ter estabilidade em todas as áreas da vida.

O que o tarot de hoje, quarta-feira (09/02), prevê para a carreira?

Há possibilidade de mudanças, é importante ter planejamento para lidar com as demandas que surgirem e focar no que trouxer melhor resultado e estabilidade. As finanças também pedem mais seriedade nos investimentos.

A carta 2 ouros (Alynne Cid)

O que o tarot de hoje, quarta-feira (09/02), prevê para o amor?

Casais podem tomar decisões importantes sobre planos financeiros. Para os solteiros, o arcano alerta para a necessidade de realizar escolhas entre pretendentes ou se organizar melhor diante de convites de amigos para eventos.

O que o tarot de hoje, quarta-feira (09/02), prevê para a saúde?

A carta indica instabilidade na disposição física e mental diante das demandas que carrega no trabalho, organize o tempo para manter as rotinas de autocuidado. Espiritualmente, o arcano sugere usar a intuição e analisar seus valores diante das decisões que precisar tomar. Pergunte-se: como organizar melhor minhas oportunidades de prosperar?

A carta 2 de Ouros reforça o cuidado material dos signos da terra: Touro, Virgem e Capricórnio. O chakra frontal (visão, sistema nervoso, imaginação, concentração e intuição) e a cor índigo reforçam a clareza e o discernimento necessários pro momento, bem como o chá de flor de sabugueiro.