Tarot amor: veja previsão online para esta quarta-feira (30/03); intuição e a harmonia

O tarot do dia desta quarta-feira (30), é iluminado pela carta Rainha de Copas. O arcano reforça a intuição e a harmonia emocional. Momento de calma e destaque na energia feminina acolhedora, além de alerta para ilusões e falsidades de quem pode se aproveitar de sua bondade. A carta também busca equilibrar a dedicação que se dá nas relações e na vida material.

O que o tarot de hoje, quarta-feira (30/03), prevê para o amor?

A carta mostra a importância de expressar os sentimentos e praticar a generosidade para a estabilidade dos casais. Para os solteiros, é sinal de chances de romance, no qual a figura feminina tem o poder de harmonizar e direcionar a relação. No sexo, predomina o romantismo e o carinho.

A carta Rainha de Copas (Alynne Cid/ O Liberal)

O que o tarot de hoje, quarta-feira (30/03), prevê para a carreira?

O arcano sugere refletir sobre a importância do equilíbrio emocional no trabalho e nas relações com colegas. Intuição e criatividade estão afloradas. A harmonia e a estabilidade financeira mostram-se presentes. Uma figura feminina pode auxiliar na carreira e harmonia emocional de quem busca emprego.

O que o tarot de hoje, quarta-feira (30/03), prevê para a saúde?

O arcano pode mostrar a força emocional e a compaixão para cuidar de si e apoiar o outro. Espiritualmente, há forte poder de intuição e habilidades psíquicas. Pergunte-se: como posso desenvolver o equilíbrio emocional e a intuição?

A carta Rainha de Copas reforça a energia dos signos da água: Câncer, Escorpião e Peixes. O foco no chakra cardíaco (sistema respiratório, amor, perdão) e frontal (visão, sistema nervoso, imaginação, concentração e intuição), e o uso da cor rosa e índigo, assim como a canela e a lavanda reforçam a compaixão e intuição para o dia.