Signo 30/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça (30/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Cuidado com a ansiedade, ariano. Você está com a mente acelerada, mas vá com calma para não se exaltar.

Touro (21/04 - 20/05)

Seja responsável com as palavras, taurino. É importante estar antenado nas conversas, mas evitando as informações sem utilidade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Seja econômico para ser mais produtivo, geminiano. O céu pede mais atenção aos seus passos e à sua concentração.

Câncer (21/06 - 22/07)

É hora de ser empático e também mais solidário, canceriano. Dê atenção às pessoas que realmente valem a pena.

Leão (23/07 - 22/08)

Cuide do seu bem-estar em um nível amplo, leonino. O céu pede para você olhar para dentro e cuidar do seu universo interno.

Virgem (23/08 - 22/09)

Dê atenção às pessoas, mas evite os excessos, virginiano. É preciso evitar ambientes com excesso de informação.

Libra (23/09 - 22/10)

É hora de conquistar, libriano. Faça bons contatos e esteja atento às oportunidades para mostrar os seus talentos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

É hora de elevar-se e agir de acordo com suas crenças mais profundas, escorpiano. Dê atenção às pessoas que fazem você refletir.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Não tenha medo de lidar com temas complexos e que podem parecer difíceis, sagitariano. O astral ajuda você a vencer medos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Faça boas parcerias, capricorniano. É hora de você saber com quem pode contar, também oferecendo ajuda a quem precisa.

Aquário (21/01 - 19/02)

Mantenha a leveza no dia a dia, aquariano. É hora de você saber trabalhar em equipe de forma prazerosa.

Peixes (20/02 - 20/03)

Invista na sua criatividade, pisciano. O céu ajuda você a direcionar a sua sensibilidade até para as conquistas afetivas.