Signo 29/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta

O horóscopo do dia para esta quinta (29/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Desfrute mais do seu dia, ariano. É essencial estar cercado por pessoas que estimulem o melhor de você e suas habilidades.

Touro (21/04 - 20/05)

Dedique atenção às suas questões íntimas, taurino. Além disso, mantenha-se próximo das pessoas com as quais você pode compartilhar abertamente.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esteja atento ao seu entorno, geminiano. Exercite sua sensibilidade para interagir de maneira mais eficaz com as pessoas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Câncer: Divirta-se, mas com moderação nos gastos, canceriano. Esteja atento às oportunidades de desfrutar de atividades simples e prazerosas.

Leão (23/07 - 22/08)

Realize algo que promova mais autoconfiança, leonino. Utilize sua sensibilidade para se relacionar melhor com as pessoas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Procure arejar a mente e descansar adequadamente, virginiano. Cuide do seu bem-estar de maneira abrangente.

Libra (23/09 - 22/10)

É hora de valorizar a qualidade em vez da quantidade, especialmente nas amizades, libriano. O momento pede mais cumplicidade.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Faça planos e esteja atento a boas oportunidades, escorpiano. O cenário sugere maior planejamento.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Invista em programas culturais e em conversas enriquecedoras, sagitariano. Amplie seus horizontes conforme as indicações celestiais.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não tema explorar profundamente, capricorniano. O astral sugere mais profundidade em suas interações e conversas.

Aquário (21/01 - 19/02)

Busque estar em boa companhia, aquariano. Este é um momento excelente para discutir suas expectativas nos relacionamentos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Mesmo com um clima propício para excessos, é crucial não negligenciar sua saúde, pisciano. Cuide de si mesmo.