Signo 29/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda

O horóscopo do dia para esta segunda (29/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Busque harmonia interior, Ariano. Preste atenção à qualidade de suas relações íntimas, incluindo os laços familiares.

Touro (21/04 - 20/05)

Utilize sua habilidade comunicativa para firmar compromissos, Taurino. É um bom momento para concretizar acordos e expandir contatos profissionais.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Concentre-se e gerencie seus recursos com sabedoria, Geminiano. Cuide de si, evitando, porém, gastos excessivos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Aproveite sua intuição, Canceriano. Agora é hora de exibir suas habilidades e autenticidade.

Leão (23/07 - 22/08)

Seja mais observador dos ambientes que frequenta, Leonino. Evite pessoas e situações que sugam sua energia.

Virgem (23/08 - 22/09)

Valorize amizades construtivas e companhias que favoreçam seu crescimento, Virginiano. Aposte nas pessoas que apoiam seus sonhos.

Libra (23/09 - 22/10)

Alinhe suas aspirações, Libriano. O universo aconselha a ter clareza em seus objetivos e planejar seus passos com cuidado.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Busque conhecimento e esteja aberto a outras perspectivas, Escorpiano. Compreenda a essência das coisas antes de julgá-las.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O cosmos indica um período de maior profundidade para você, Sagitariano. Esteja receptivo a revisões em diversas áreas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Atente-se às pessoas que valorizam compromissos, mas pratique a compaixão, Capricorniano. O momento pede empatia.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dedique-se a um estilo de vida mais saudável, Aquariano. Ter energia é essencial para atender às demandas diárias.

Peixes (20/02 - 20/03)

O ambiente astral favorece sua capacidade de seduzir e persuadir, Pisciano. Use isso a seu favor para realizar seus desejos.