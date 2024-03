Signo 28/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta

O horóscopo do dia para esta quarta (28/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Busque atuar em parceria, exercendo sua liderança com sabedoria, ariano. Colaboração é fundamental para se destacar no atual cenário astral.

Touro (21/04 - 20/05)

Rodeie-se de indivíduos que compartilham suas crenças, taurino. Há um convite ao aprendizado mútuo nas energias presentes.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Compartilhe pensamentos e decisões com pessoas valiosas, geminiano. Avance, cercando-se das companhias certas para seguir em frente.

Câncer (21/06 - 22/07)

Seja compassivo e proporcione espaço para que outros expressem seus sentimentos, canceriano. Momento de desfrutar de boas companhias.

Leão (23/07 - 22/08)

Mantenha o foco em uma alimentação equilibrada, leonino. Pratique a modéstia nas ações práticas para alcançar seus objetivos com assertividade.

Virgem (23/08 - 22/09)

Explore sua capacidade de reinvenção, virginiano. Aproveite esse período em que sua sedução e criatividade estão amplificadas para se expressar.

Libra (23/09 - 22/10)

Aproxime-se de pessoas interessantes, libriano. Estar com quem valoriza compromissos é essencial neste momento.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Seja prestativo e um ouvinte atento, escorpiano. Leve compreensão por meio de suas palavras neste período.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Seja econômico e produtivo, sagitariano. O cenário astral favorece a realização, mas sem desperdícios.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Confie em sua intuição, capricorniano. Perceber melhor o entorno é fundamental para suas decisões.

Aquário (21/01 - 19/02)

Esteja atento aos sinais nas entrelinhas, aquariano. Prepare-se para revelações relacionadas às pessoas ao seu redor.

Peixes (20/02 - 20/03)

Pense no futuro, mas aja no presente, pisciano. Evite a ansiedade e seja mais objetivo neste momento.