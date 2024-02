Signo 26/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda

O horóscopo do dia para esta segunda (26/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Trabalhe suas emoções e busque manter a serenidade em todas as situações, ariano. Sua intuição está mais aguçada do que nunca.

Touro (21/04 - 20/05)

Pratique a escuta antes de julgar ou se posicionar, taurino. Está vivenciando uma fase intensa e profunda.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Mantenha o foco e evite distrações, geminiano. A habilidade de gerenciar seu tempo e disponibilidade é crucial.

Câncer (21/06 - 22/07)

Dedique atenção ao seu corpo, canceriano. Esteja bem disposto, protegendo-se de influências negativas de pessoas e ambientes.

Leão (23/07 - 22/08)

A semana está começando, mantenha sua disposição elevada, leonino. Dedique-se aos cuidados pessoais para enfrentar os desafios.

Virgem (23/08 - 22/09)

Projete o futuro sem perder o foco no presente, virginiano. Faça planos de forma concreta e organizada.

Libra (23/09 - 22/10)

Tome a iniciativa com diplomacia, libriano. Expressar seus desejos de maneira ponderada é essencial.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Reforce sua fé e mantenha o otimismo, escorpiano. Este momento exige foco e determinação.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Tome decisões com sabedoria, sagitariano. Em caso de dúvida, compartilhe suas angústias com alguém próximo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Comunique suas ideias e atue em parceria, capricorniano. Conciliar interesses é fundamental.

Aquário (21/01 - 19/02)

Mesmo em um dia agitado, não negligencie sua alimentação e cuidados diários, aquariano. Sua força é essencial para cumprir suas tarefas.

Peixes (20/02 - 20/03)

Cuide mais de si mesmo, pisciano. Deixe seu toque pessoal transparecer até nas pequenas conquistas do dia a dia.