Signo 26/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta

O horóscopo do dia para esta sexta (26/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Esteja bem com você mesmo, ariano. É importante estar atento à qualidade das suas relações mais íntimas, o que inclui a família.

Touro (21/04 - 20/05)

Utilize sua habilidade comunicativa para firmar compromissos, taurino. Este é um bom momento para concretizar acordos e expandir sua rede de contatos profissionais.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Mantenha o foco na gestão dos seus recursos, geminiano. Cuide de si mesmo, mas com moderação nos gastos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Aproveite sua intuição, canceriano. Agora é o momento de mostrar suas habilidades e a autenticidade do seu ser.

Leão (23/07 - 22/08)

Esteja atento aos ambientes que frequenta, leonino. Evitar pessoas e situações que sugam sua energia é crucial.

Virgem (23/08 - 22/09)

Valorize amizades e companhias que contribuem para o seu crescimento, virginiano. É essencial cercar-se de pessoas que apoiam seus sonhos.

Libra (23/09 - 22/10)

Oriente suas ambições com clareza, libriano. Planeje seus passos com foco nos seus objetivos finais.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Busque conhecimento e esteja aberto a diferentes perspectivas, escorpiano. Entender a essência das coisas é fundamental antes de formular críticas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O período é propício para aprofundamentos, sagitariano. Esteja receptivo a revisões em diversas áreas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Observe quem cumpre com suas promessas, mas pratique a compaixão, capricorniano. Uma abordagem mais compreensiva é recomendada agora.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dedique-se a um estilo de vida mais saudável, aquariano. Ter energia suficiente para as tarefas diárias é importante.

Peixes (20/02 - 20/03)

O clima astral favorece sua sedução e persuasão, pisciano. Use isso a seu favor para realizar seus desejos.