Signo 23/10: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia para esta segunda-feira (23/10) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Organize-se e defina prioridades, ariano. Investir tempo nas atividades certas é mais importante do que ter muitas tarefas.

Touro (21/04 - 20/05)

Aproveite seu descanso semanal, taurino. Está carismático e cheio de energia, então cuide de si mesmo e do seu corpo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Sua intuição está aflorada, geminiano. Use esse período para cuidar da saúde e espiritualidade simultaneamente.

Câncer (21/06 - 22/07)

Valorize boas companhias que apreciem momentos simples e prazerosos, canceriano. Aproveite a sensibilidade elevada para expressar sentimentos.

Leão (23/07 - 22/08)

Honre seus talentos e faça planos ambiciosos alinhados com sua essência, leonino. Busque autonomia, sem fugir das responsabilidades.

Virgem (23/08 - 22/09)

Desenvolva-se intelectualmente nas áreas que são realmente importantes para você, virginiano. O momento favorece insights valiosos.

Libra (23/09 - 22/10)

Esteja profundo e inspirado, libriano. Aproveite para fortalecer laços e abrir-se com pessoas próximas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Equilibre suas necessidades com as dos outros, escorpiano. Fale o que pensa e posicione-se nas relações.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Cuide da saúde e alimentação neste fim de semana, sagitariano. Priorize atividades simples que favoreçam seu bem-estar.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Divirta-se de maneira espontânea, aproveitando o momento inspirador, capricorniano. As paqueras estão em alta, então aproveite.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dedique atenção a temas domésticos e familiares, aquariano. Cuide de seu bem-estar emocional.

Peixes (20/02 - 20/03)

Ouça mais e pense antes de se expor, pisciano. Converse e abra-se apenas com aqueles que realmente combinam com você.