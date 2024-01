Signo 23/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça (23/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Foque no essencial para ampliar seus horizontes, ariano. Adote uma abordagem econômica e prática.

Touro (21/04 - 20/05)

Utilize sua intuição como um guia, taurino. Agir com sensibilidade é chave para o sucesso.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Priorize seu bem-estar holístico, geminiano. A saúde mental é especialmente importante.

Câncer (21/06 - 22/07)

Explore o clima favorável para socializar e fazer novas amizades, canceriano. Apenas tome cuidado para não se expor excessivamente.

Leão (23/07 - 22/08)

Liderar com sensibilidade é essencial agora, leonino. Mostre seu potencial, mas com gentileza.

Virgem (23/08 - 22/09)

Dedique-se a atividades culturais, virginiano. Alimentar a mente e a alma ajuda na definição de prioridades.

Libra (23/09 - 22/10)

Atente-se aos sinais sutis para discernir em quem confiar, libriano. É crucial cercar-se das pessoas adequadas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Busque a companhia de pessoas que realmente o valorizem, escorpiano.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Concentre-se na sua saúde e bem-estar, sagitariano. Adote hábitos que impulsionem sua energia.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Expresse sua criatividade e talentos, capricorniano. Este é um bom momento também para flertar.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cuide do seu lar e vida privada, aquariano. Aproxime-se daqueles que se interessam por seus assuntos pessoais.

Peixes (20/02 - 20/03)

Enriqueça sua mente com novos saberes, pisciano. O período é propício para diálogos enriquecedores.