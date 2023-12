Signo 16/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia para este sábado (16/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Divirta-se, ariano, mas modere os excessos. Relaxar é essencial, mas sem exageros que levem ao desgaste.

Touro (21/04 - 20/05)

Esteja mais em casa e com a família, taurino. Observe os detalhes e a qualidade das relações nas entrelinhas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Organize seus pensamentos e amplie horizontes, geminiano. Cuidado ao tentar fazer muitas coisas simultaneamente.

Câncer (21/06 - 22/07)

Dedique-se às questões prioritárias, canceriano. Evite a ansiedade ao tentar abraçar o mundo.

Leão (23/07 - 22/08)

Seu carisma está em alta, leonino. Aproveite para se divertir e cuidar de si mesmo.

Virgem (23/08 - 22/09)

Priorize um bom sono para manter o bom humor, virginiano. Descanse e preste atenção nos sonhos.

Libra (23/09 - 22/10)

Reúna as pessoas mais próximas e afaste quem não respeita sua individualidade, libriano. Aprofunde parcerias seletivamente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Pense no futuro e defina metas claras, escorpiano. Encontre foco para agir com objetividade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Aproveite o fim de semana com eventos culturais, sagitariano. Esteja aberto ao novo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Supere seus medos, capricorniano. O momento é propício para seduzir com equilíbrio.

Aquário (21/01 - 19/02)

Busque equilíbrio e aja em acordo com seus afetos, aquariano. O céu pede mais diálogo.

Peixes (20/02 - 20/03)

Invista em programas saudáveis, pisciano. Cuide da rotina e das pequenas coisas que fazem diferença.