Signo 12/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça (12/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Planeje-se, ariano. Pensar no futuro requer habilidades diplomáticas e racionalidade ao lidar com as pessoas.

Touro (21/04 - 20/05)

Avance com fé, taurino. Aja de forma fundamentada, mantendo-se aberto a novos conhecimentos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Compartilhe recursos e necessidades de maneira consciente, geminiano. É o momento de buscar apoio de forma estratégica.

Câncer (21/06 - 22/07)

Cultive gentileza, canceriano. Inicie a semana com mais comunicação e empatia.

Leão (23/07 - 22/08)

Concentre-se em questões práticas, leonino. Organize-se e cuide da saúde para um período mais equilibrado.

Virgem (23/08 - 22/09)

Seja criativo na busca por soluções, virginiano. Encontre alternativas viáveis para antigos problemas.

Libra (23/09 - 22/10)

Olhe para dentro e seja gentil com os mais próximos, libriano. Valorize a intimidade neste momento.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Faça contatos produtivos e comunique-se de forma objetiva, escorpiano. O céu incentiva a troca de ideias.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Foque no essencial e priorize suas tarefas, sagitariano. Reconheça a importância do senso de prioridade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Utilize sua intuição com sabedoria, capricorniano. Cuide do corpo para fortalecer a autoconfiança.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cuide da espiritualidade e mantenha a mente serena, aquariano. O momento favorece insights positivos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Esteja com pessoas que impulsionam seu desenvolvimento, pisciano. Priorize a qualidade nas interações sociais, em vez da quantidade.