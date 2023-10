Signo 10/10: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia para esta terça-feira (10/10) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Mantenha a concentração e seja produtivo, ariano. O momento astral sugere que você se enfoque e busque tornar seu cotidiano mais leve.

Touro (21/04 - 20/05)

Respeite seu ritmo pessoal e faça as coisas à sua maneira, taurino. É hora de caprichar nas suas intenções.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Faça uma reflexão interna, geminiano. O céu indica a necessidade de maior compreensão da sua intimidade e desejos pessoais.

Câncer (21/06 - 22/07)

Este é o momento de prestar atenção ao seu entorno e evitar palavras bruscas, canceriano. A discrição se torna mais importante.

Leão (23/07 - 22/08)

Foque no essencial e seja específico em suas demandas, leonino. É crucial agir com economia nas suas ações.

Virgem (23/08 - 22/09)

Seu carisma está em alta, mas o céu pede calma, virginiano. Aborde as situações e pessoas com tranquilidade.

Libra (23/09 - 22/10)

Invista na introspecção e espiritualidade, libriano. O momento também sugere cuidado com a saúde de maneira abrangente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Projete o futuro, mas evite o imediatismo, escorpiano. O céu sugere pensamento a longo prazo.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Concentre-se na carreira e nas realizações práticas, sagitariano. Pense no que é significativo para seus valores.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Ouça antes de agir, capricorniano. É hora de honrar suas crenças e a confiança nas pessoas ao seu redor.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dedique atenção a parcerias efetivas, aquariano. Este é o momento de perceber em quem realmente pode confiar.

Peixes (20/02 - 20/03)

Supere seus medos com discrição, pisciano. Observe atentamente para falar na hora certa.