Signo 08/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia para esta sexta-feira (08/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

A semana começa agitada, ariano. Organize sua rotina e agenda para realizar tudo com serenidade.

Touro (21/04 - 20/05)

Segunda-feira pede firmeza em seus objetivos, taurino. Cuidado para não parecer excessivamente individualista.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Vá com calma, geminiano. Mesmo em um dia atribulado, não deixe de estar próximo às pessoas mais íntimas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Expressar-se com clareza é fundamental, canceriano. Invista no diálogo, ponderando bem suas palavras.

Leão (23/07 - 22/08)

Priorize o essencial e deixe o que pode esperar para depois, leonino. Manter o foco é crucial.

Virgem (23/08 - 22/09)

Use sua sensibilidade para guiar seus passos, virginiano. Valorize suas qualidades e aja com assertividade.

Libra (23/09 - 22/10)

Inicie a semana priorizando seu bem-estar de forma abrangente, libriano. Fomentar a serenidade é fundamental.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Desenvolva habilidades para lidar com as pessoas, escorpiano. É hora de conhecer quem está ao seu lado.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Planeje-se e faça contatos estratégicos, sagitariano. Foque em realizar seus sonhos mais ambiciosos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Esteja aberto a novas opiniões, capricorniano. Cuidado com ideias ultrapassadas.

Aquário (21/01 - 19/02)

Vire páginas, mas não esqueça quem está próximo, aquariano. Honre compromissos com seus parceiros mais fiéis.

Peixes (20/02 - 20/03)

Seja justo nas trocas interpessoais, pisciano. O momento pede conversas abertas e produtivas.