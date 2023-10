Signo 08/10: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (08/10) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Aventure-se mais, ariano. Planeje e avalie os riscos, mas não deixe de se permitir.

Touro (21/04 - 20/05)

Se quiser mudar o ambiente ao seu redor, será necessário mudar a si mesmo primeiro, taurino. Vire páginas, mas com consciência.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Dedique tempo e atenção às pessoas, geminiano. Busque bons parceiros e boas companhias.

Câncer (21/06 - 22/07)

Saiba trabalhar em conjunto, canceriano. Procure estar ao lado de quem mantém o seu bom humor no dia a dia.

Leão (23/07 - 22/08)

Seja mais você, mas com cuidado para não exagerar na força, leonino. Evite parecer impositivo.

Virgem (23/08 - 22/09)

O céu traz profundidade e oportunidades para transformação interna, virginiano. Dê atenção às pessoas mais próximas.

Libra (23/09 - 22/10)

Organize seus pensamentos e sua comunicação para evitar falar demais, libriano. Faça contatos e valorize a troca de experiências.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Organize-se financeiramente para alcançar seus objetivos, escorpiano. Seja tão sistemático quanto ambicioso.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Cuide do seu corpo e do seu visual para ganhar mais autoconfiança, sagitariano. Esteja bem consigo mesmo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Dê atenção à espiritualidade e aos sentimentos mais profundos, capricorniano. Valorize as sutilezas.

Aquário (21/01 - 19/02)

Valorize as amizades e os ambientes certos, aquariano. Lembre-se da importância da qualidade nos relacionamentos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dê atenção à sua carreira e invista nos relacionamentos com pessoas de autoridade, pisciano. Saiba administrar bem sua força pessoal.