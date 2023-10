Signo 07/10: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (07/10) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Faça as coisas do seu jeito e divirta-se, ariano. O astral sugere boas companhias e prazer na medida certa.

Touro (21/04 - 20/05)

Valorize os programas simples feitos na sua intimidade, taurino. Esteja mais próximo de quem ama você.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esteja em diversos lugares e troque ideias, geminiano. Priorize qualidade em vez de quantidade.

Câncer (21/06 - 22/07)

Seu magnetismo está em alta, canceriano. No entanto, é importante saber se preservar.

Leão (23/07 - 22/08)

Procure dormir bem e use a intuição na medida certa, leonino. O céu pede mais atenção ao seu bem-estar em um nível amplo.

Virgem (23/08 - 22/09)

Aproveite o fim de semana para conectar-se melhor com sua espiritualidade, virginiano. O céu pede que você seja mais atencioso com suas necessidades sutis.

Libra (23/09 - 22/10)

Seja mais seletivo e preste atenção nas companhias à sua volta, libriano. É hora de valorizar as amizades certas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Pense no seu futuro e não esqueça dos detalhes, escorpiano. O céu pede mais planejamento e responsabilidade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Honre seus valores e siga em frente, sagitariano. Aproveite o fim de semana para investir em temas intelectuais.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Preste atenção nas pessoas que realmente apoiam você, capricorniano. Cuidado para não querer controlar demais as coisas.

Aquário (21/01 - 19/02)

Divida suas questões mais íntimas com quem faz toda a diferença na sua vida, aquariano. É importante que saiba dialogar.

Peixes (20/02 - 20/03)

Organize a rotina e invista na sua saúde, pisciano. O momento pede mais atenção ao seu dia a dia.