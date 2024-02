Signo 07/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta

O horóscopo do dia para esta quarta (07/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O astral está intenso para você, ariano. Procure avaliar bem as situações, evitando decisões radicais.

Touro (21/04 - 20/05)

É hora de estabelecer boas parcerias, taurino. O céu pede para você manter o diálogo e reforçar os seus compromissos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Concentre-se no seu dia a dia e evite excessos, geminiano. É importante cuidar da sua saúde e alimentação.

Câncer (21/06 - 22/07)

Seja criativo e ouça a sua intuição, canceriano. O céu pede para você ser mais direto e ao mesmo tempo usar a sua sensibilidade.

Leão (23/07 - 22/08)

Esteja bem com você mesmo, leonino. Ainda que haja muitas demandas externas, é preciso cuidar da sua intimidade.

Virgem (23/08 - 22/09)

Cuidado com a pressa em falar e se posicionar, virginiano. É preciso se posicionar, mas sem reações exageradas.

Libra (23/09 - 22/10)

Otimize o seu tempo, libriano. É hora de eleger prioridades e cuidar da sua vida prática, administrando bem as finanças.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Você está cheio de energia e com a sensibilidade aflorada, escorpiano. Invista em você e na sua autoconfiança.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O astral pede mais atenção à sua espiritualidade, sagitariano. É importante que você entenda suas questões internas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Frequente diferentes espaços e ambientes, mas saiba filtrar o que realmente vale a pena, capricorniano. O céu pede mais cuidado com as pessoas.

Aquário (21/01 - 19/02)

Pense no futuro, aquariano. É fundamental que você faça planos racionais e bem estabelecidos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Acredite no seu potencial, pisciano. É preciso crescer, mas também evitar que a ansiedade faça você perder o foco.