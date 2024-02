Signo 01/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta

O horóscopo do dia para esta quinta (01/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Mantenha simplicidade e objetividade, evitando agir de forma precipitada, ariano. O momento demanda ação concreta e menos procrastinação.

Touro (21/04 - 20/05)

Seu poder de persuasão está em destaque, taurino. Aproveite para expressar seus talentos da melhor maneira possível.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Dê atenção às suas questões íntimas e pessoais, geminiano. Além disso, busque ser mais paciente com as pessoas mais próximas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Comunique-se de maneira clara, canceriano. O céu favorece o estabelecimento de contatos e uma expressão mais assertiva.

Leão (23/07 - 22/08)

Seja econômico, leonino. Este é o momento de inovar na administração dos seus recursos, fazendo as coisas de maneira diferente.

Virgem (23/08 - 22/09)

Cuide de si mesmo e do seu corpo, virginiano. É crucial proporcionar condições para manter seu bem-estar emocional sempre elevado.

Libra (23/09 - 22/10)

Invista no seu bem-estar emocional, libriano. Esteja atento à qualidade da sua energia e do ambiente ao seu redor.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Pense no futuro, mas evite a ansiedade, escorpiano. Manter os pés no presente é crucial para equilibrar suas perspectivas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Exerça sua liderança com sabedoria, sagitariano. É fundamental ser gentil e utilizar seu carisma natural.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Abra-se para novas perspectivas e seja flexível, capricorniano. O momento pede mais aprendizado e adaptação.

Aquário (21/01 - 19/02)

Esteja consciente de sua profundidade, aquariano. Seja seletivo sobre com quem compartilhar suas questões mais íntimas.

Peixes (20/02 - 20/03)

Estabeleça diálogos abertos e sensíveis com as pessoas ao seu redor, pisciano. A colaboração em parceria é fundamental.