Sensitiva diz que previu assassinato de Trump: 'As coisas iam piorar'

A sensitiva Chaline Grazik reiterou suas previsões sobre o cenário internacional. Durante o programa Chupim, da Metropolitana FM, ela abordou uma possível intensificação dos conflitos e mencionou o ex-presidente Donald Trump. A espiritualista afirmou que os conflitos armados podem se intensificar em 2026.
Ela também voltou a citar uma previsão envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ela, o cenário internacional ainda deve enfrentar momentos de instabilidade.
Questionada sobre os conflitos em andamento, incluindo Israel e Rússia, Chaline Grazik afirmou não acreditar em um fim próximo. "Como eu tinha falado para vocês naquele final de ano, em 2026 as coisas iam piorar", disse a sensitiva.
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Segundo Chaline Grazik, os confrontos devem se intensificar nos próximos meses. Ela afirmou: "Depois dessa morte desse líder importante que eu falei, as coisas pioram, principalmente depois do assassinato de Trump. Daí tudo piora de vez." Diante desse cenário, a sensitiva concluiu que a melhor atitude é manter a fé e as orações.
Durante a entrevista, Grazik relembrou uma previsão que ela afirma ter feito anteriormente. Essa previsão envolve o ex-presidente Donald Trump.
Ao comentar o cenário político internacional, a sensitiva declarou: "A gente já sabe que eu previ que o Trump ia ser assassinado."
A fala foi apresentada pela sensitiva como uma previsão pessoal. Não há qualquer evidência de que esse cenário vá ocorrer. A declaração não corresponde a um fato confirmado.