Sensitiva diz que previu assassinato de Trump: 'As coisas iam piorar'

Chaline Grazik afirmou que conflitos internacionais podem se intensificar e voltou a mencionar uma previsão envolvendo o presidente dos Estados Unidos.

Chaline Grazik comentou sobre a piora das guerras mundiais e relembrou a previsão envolvendo Donald Trump ( Foto: YouTube @Chupim | Instagram @realdonaldtrump )

A sensitiva Chaline Grazik reiterou suas previsões sobre o cenário internacional. Durante o programa Chupim, da Metropolitana FM, ela abordou uma possível intensificação dos conflitos e mencionou o ex-presidente Donald Trump. A espiritualista afirmou que os conflitos armados podem se intensificar em 2026.

Ela também voltou a citar uma previsão envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ela, o cenário internacional ainda deve enfrentar momentos de instabilidade.

Questionada sobre os conflitos em andamento, incluindo Israel e Rússia, Chaline Grazik afirmou não acreditar em um fim próximo. "Como eu tinha falado para vocês naquele final de ano, em 2026 as coisas iam piorar", disse a sensitiva.

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Segundo Chaline Grazik, os confrontos devem se intensificar nos próximos meses. Ela afirmou: "Depois dessa morte desse líder importante que eu falei, as coisas pioram, principalmente depois do assassinato de Trump. Daí tudo piora de vez." Diante desse cenário, a sensitiva concluiu que a melhor atitude é manter a fé e as orações.

Durante a entrevista, Grazik relembrou uma previsão que ela afirma ter feito anteriormente. Essa previsão envolve o ex-presidente Donald Trump.

Ao comentar o cenário político internacional, a sensitiva declarou: "A gente já sabe que eu previ que o Trump ia ser assassinado."