Qual o santo do dia de hoje, 20 de julho? Veja a oração de Santa Margarida de Antioquia

No dia 20 de julho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Margarida de Antioquia, uma das virgens mártires mais veneradas da história do cristianismo. Considerada padroeira das mulheres grávidas e das pessoas com problemas renais, Santa Margarida é uma das catorze santas e santos auxiliadores — grupo de intercessores especialmente invocados em momentos de aflição ou perigo.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 20 de julho?

Qual a oração de Santa Margarida de Antioquia?

Ó gloriosa Santa Margarida, virgem e mártir, que enfrentaste com coragem as torturas por amor a Cristo e, mesmo na dor, permaneceste firme na fé, intercede por nós diante do trono de Deus.

Tu, que foste preservada miraculosamente da morte, protege as mulheres grávidas, alivia os que sofrem de enfermidades e fortalece aqueles que enfrentam provações.

Que teu exemplo nos inspire a viver com fidelidade ao Evangelho.

Santa Margarida de Antioquia, rogai por nós.

Amém.

Quem foi Santa Margarida de Antioquia?

Santa Margarida nasceu em Antioquia da Pisídia (atualmente parte da Turquia) por volta do ano 275 d.C., em uma família pagã. Após ser criada por uma ama cristã, converteu-se ainda jovem e passou a viver em profunda comunhão com Deus. Com apenas 15 anos, recusou-se a abandonar sua fé diante das pressões do prefeito Olíbrio, que desejava tomá-la como esposa. Por não renegar o cristianismo, foi cruelmente torturada.

Seu martírio é envolto em relatos extraordinários, incluindo lendas como a luta contra o diabo em forma de dragão. Margarida sobreviveu a várias tentativas de execução até ser, finalmente, decapitada. Sua história se espalhou rapidamente, e sua devoção cresceu ao longo dos séculos, especialmente entre grávidas e mulheres em trabalho de parto. Ela morreu no ano 290 e teve seus restos mortais venerados inicialmente no Oriente e, mais tarde, também no Ocidente.