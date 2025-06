Qual o santo de hoje, 13 de junho? Veja a oração de Santo Antônio

No dia 13 de junho, a Igreja Católica celebra a memória de Santo Antônio, um dos santos mais populares do catolicismo. Conhecido como o “santo casamenteiro”, ele é também reconhecido por sua dedicação aos pobres, à pregação e aos estudos. No Brasil, é o segundo santo com maior número de devotos, perdendo apenas para Nossa Senhora Aparecida.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 13 de junho?

O santo celebrado hoje é Santo Antônio, padroeiro dos pobres, dos humildes e também das causas amorosas. Ele é invocado por pessoas que buscam encontrar um companheiro ou companheira e é conhecido por ajudar fiéis a alcançarem graças, especialmente ligadas à vida conjugal.

Além disso, é padroeiro das coisas perdidas, sendo muito comum recorrer a ele quando algo importante está desaparecido.

Qual é a oração de Santo Antônio?

“Lembrai-vos, glorioso Santo Antônio, amigo do Menino Jesus e filho querido de Maria Imaculada,

de que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado vossa assistência e reclamado vosso socorro tenha sido por vós abandonado.

Animado, pois, de igual confiança, venho a vós, fiel consolador dos aflitos e gemendo sob o peso dos meus pecados,

prostro-me a vossos pés e, cheio de sincero arrependimento do meu coração, suplico-vos que me atendais.

Não rejeiteis a minha súplica, ó Santo Antônio, mas dignai-vos a escutá-la favoravelmente.

Amém.”

Quem foi Santo Antônio?

Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195, com o nome de Fernando Antônio de Bulhões. De família nobre, ingressou ainda jovem na vida religiosa. Aos 25 anos, impressionado com o martírio de missionários franciscanos no norte da África, decidiu ingressar na Ordem dos Frades Menores (franciscanos), adotando o nome de Antônio.

Com grande habilidade na pregação e profundo conhecimento das Escrituras, Santo Antônio ganhou fama como teólogo e orador. Lecionou em universidades na Itália e na França, e foi o primeiro doutor da Igreja Franciscana. Ficou conhecido também por seu cuidado com os pobres e por distribuir alimentos aos necessitados, origem do tradicional “pãozinho de Santo Antônio”.

Faleceu em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos de idade. Por isso, também é conhecido como Santo Antônio de Pádua. Foi canonizado menos de um ano após sua morte, em 30 de maio de 1232, pelo Papa Gregório IX, e tornou-se um dos santos mais venerados do cristianismo.