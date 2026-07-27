Horóscopo de hoje 27/07: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste segunda-feira, 27 de julho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (27/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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♈ Áries (21/03 a 20/04)

Mesmo que seja difícil convencer certas pessoas a aceitarem as coisas como são e todo mundo se beneficiar com os acordos, continue batendo nessa tecla, porque os problemas em andamento só se resolvem em conjunto.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

A vida continuará oferecendo a você todas as chances para que seus desejos legítimos sejam realizados. A questão que fica então é, como reconhecer um desejo legítimo de outro, que seria melhor descartar? Eis a questão.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Ainda haverá apreensão sobre o futuro, mas ao mesmo tempo também haverá energia vital para você se envolver em assuntos bem interessantes. A oscilação dos estados de ânimo não deve servir de base para você tirar conclusões.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Coisas boas estão à caminho, talvez não as que você imagina, mas são boas mesmo assim. Procure aproveitar bem este momento de sua vida, que encerra a potencialidade de você se ver livre de muito perrengue antigo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Confie em seu taco e faça acontecer as coisas de acordo com seus desejos, porque se os seus objetivos forem nobres e dignos, quando realizados beneficiarão muitas pessoas, e é só isso que realmente importa, ou não?

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

No fundo, sua alma reconhece que o futuro próspero com que sonha é totalmente possível, e confia em chegar lá. De imediato, tudo parece conspirar contra esse futuro e, assim, fica difícil saber em que acreditar.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Congregar as pessoas certas é a questão principal deste momento, o que talvez seja um tanto impossível e você tenha de tolerar a presença de algumas pessoas que seria melhor ver pelas costas. A congregação é o que importa.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Não é sábio tentar dar por encerradas as questões do passado que nunca foram resolvidas, porque essas não caducam, ainda que você pretenda as varrer para baixo do tapete da consciência. Resolva, dentro do possível.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Foque mais naquilo que você pretende transmitir, evitando promover confrontos ou tentando diminuir o valor do que outras pessoas afirmarem e que contradigam suas propostas. Foque somente naquilo que você conhece.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Nenhum acontecimento extremo ou radical virá a definir seu futuro, mas tudo que você seja capaz de fazer contando com os recursos disponíveis, que não precisam ser abundantes, pois, com pouco daria para fazer muito.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Estar na dependência do que outras pessoas decidirem não é, definitivamente, o melhor dos mundos para sua alma, porém, se você selecionar bem as pessoas de quem depender, aí o cenário muda para melhor.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A sorte que você tanto esperava chegou, mas numa forma completamente diferente da imaginada, porque em vez de ser uma chuva de circunstâncias favoráveis, ela estende a você a chance de você fazer sua própria sorte.